Geen medaillepremies meer: deze bedragen lopen Belgische wereldkampioenen mis

De Belgische wielerbond heeft beslist om vanaf 2025 geen medaillepremies meer uit te keren. Deze maatregel heeft directe financiële gevolgen voor topatleten zoals Lotte Kopecky en Remco Evenepoel, die in het verleden aanzienlijke bonussen ontvingen voor hun prestaties.

Volgens Nathalie Clauwaert, directeur van Belgian Cycling, is de afschaffing van de medaillepremies een bewuste budgettaire ingreep. “Sinds dit jaar zijn er geen medaillepremies meer,” bevestigt ze in Het Nieuwsblad.

1,8 miljoen euro

De federatie wil haar middelen herschikken, onder meer ten voordele van jeugdwerking en internationale verplaatsingen. Door het stijgend aantal kampioenschappen en verre reizen staat het jaarbudget van circa 1,8 miljoen euro onder druk.

Tot en met 2024 kende Belgian Cycling extra premies toe bovenop het officiële prijzengeld van internationale bonden. Die bonussen liepen op tot tienduizenden euro’s per renner. Zo ontving Lotte Kopecky voor haar wereldtitel op de weg in Zürich een premie van 25.000 euro van de federatie, bovenop de 8.000 euro van de UCI.

BOIC

Kopecky behaalde in 2024 negen medailles op EK’s, WK’s en de Olympische Spelen, goed voor een totaalbedrag van ruim 62.000 euro aan prijzengeld en premies. Voor haar bronzen medaille op de olympische wegrit kreeg ze 20.000 euro van het BOIC.

Ook Remco Evenepoel ondervindt de gevolgen. Zijn wereldtitel tijdrijden leverde hem in 2024 nog 14.000 euro op: 8.000 euro van de UCI en 6.000 euro van Belgian Cycling. In 2025 blijft enkel het internationale prijzengeld over.

Tijdens de Olympische Spelen kreeg Evenepoel voor zijn twee gouden medailles een premie van tweemaal 50.000 euro van het BOIC, een bedrag dat losstaat van de wielerbond en dus behouden blijft bij volgende edities, tenzij ook daar ingegrepen wordt.

Alle disciplines

De maatregel geldt voor alle disciplines onder Belgian Cycling: van wegwielrennen tot veldrijden, BMX, mountainbike en baanwielrennen. Zo ontving Lindsay De Vylder in 2024 nog 11.000 euro voor zijn wereldtitel in het omnium, waarvan 3.000 euro afkomstig was van de federatie. In de toekomst zal hij enkel het UCI-prijzengeld van 8.000 euro ontvangen.

Clauwaert benadrukt dat de beslissing geen afbreuk doet aan de erkenning van sportieve prestaties. “We blijven investeren in begeleiding, logistiek en internationale ervaring,” stelt ze. De focus verschuift van individuele beloning naar structurele ondersteuning van het wielrennen in België.