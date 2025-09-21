Weergaloze Evenepoel bezorgt Pogacar ultieme vernedering en pakt met demonstratie derde wereldtitel tijdrijden op rij!

Zou Remco Evenepoel voor het derde jaar op rij de wereldtitel tijdrijden pakken of zou Pogacar hem toch iets in de weg kunnen leggen? Vanwege het heuvelachtige parcours werd de Sloveen vooraf niet kansloos geacht.

Florian Vermeersch was de eerste Belg die van het startpodium reed. Aangezien hij zo vroeg in actie kwam, was het logisch dat hij de voorlopig snelste tijd had aan de tussenpunten. Dit was ook het geval aan de aankomst. Vermeersch mocht dus in de hotseat plaatsnemen. Een mooie eer, maar ondertussen was Van Wilder wel sneller onderweg.

Vermeersch mocht in de hotseat al plaatsruimen toen Leonard zijn tijd verbeterde. Even later was het duidelijk dat die dan weer zijn meerdere moest erkennen in Van Wilder. Leuk voor die laatste, maar dit was natuurlijk nog maar een opwarmertje voor de grote kanonnen. Nadat ook Pogacar en Evenepoel vertrokken, schoof iedereen naar het puntje van de stoel.



Al desillusie voor Pogacar aan tussenpunt 1

Het eerste tussenpunt werd al een desillusie voor Pogacar. Hij kwam binnen de seconde van Del Toro, maar het was een veeg teken voor de Sloveen dat hij daar niet de beste tijd had. Evenepoel moest er dan nog aankomen ... en die verpulverde de tijd van de Mexicaan! Evenepoel was daar maar liefst 44 seconden los: onwaarschijnlijk gezien de beperkte afgelegde afstand.

Evenepoel moest nog dertig kilometer rijden en bleef ongenadig doorvlammen. Vine was aan het tweede tussenpunt 26 seconden sneller dan Van Wilder en presenteerde zich zo als een podiumkandidaat. Pogacar was zijn tanden aan het stuk bijten op de Australiër. Ondertussen smeerde Evenepoel Vine zomaar eventjes 1'17" aan.

Van Wilder maakt Belgisch feest compleet

In afwachting van de komst van Evenepoel ging Vine naar de hotseat. De voorsprong van Remco op Pogi ging inmiddels naar de 2 minuten: moest de beste renner ter wereld achterom kijken? Jawel, Evenepoel stoomde voorbij de Tourwinnaar, die 2 en een halve minuut voor hem was gestart! In tranen ging Evenepoel op weg naar een nieuwe WK-triomf. Van Wilder maakt het Belgische feest zelfs compleet met brons!