🎥 Philipsen vraagt tips na knullige val, Van der Poel reageert kort en krachtig

Gaat Jasper Philipsen zijn ploegmaats Mathieu van der Poel en Gianni Vermeersch achterna met een uitstapje naar het gravel? Dan lijkt hij wel nog wat werk te hebben.

Met drie ritzeges in de Vuelta kon Jasper Philipsen zijn seizoen na een zware valpartij en opgave in de Tour toch veel extra kleur geven. Afgelopen zaterdag reed hij ook de SUPER 8 Classic, daar werd Philipsen 52ste op bijna twee minuten.

Op het programma van Philipsen staan ook nog Binche-Chimay-Binche (7 oktober) en Parijs-Tours (12 oktober). Ondertussen onderhoudt Philipsen zijn conditie met een uitstapje naar onverharde ondergrond, waarvoor hij een gloednieuwe fiets kreeg.

Philipsen vraagt tips aan Van der Poel en Vermeersch

Philipsen trok naar de Kuil in Zonhoven en daar leek alles goed te gaan. Maar bij het naar boven rijden ging het mis en viel Philipsen op zijn knie. Hij moet duidelijk nog wat aan zijn techniek werken en vraagt dan ook tips.

"Misschien heb ik hulp van wereldkampioenen nodig", schreef Philipsen op Instagram. Mathieu van der Poel en Gianni Vermeersch zijn allebei wereldkampioen gravel, Van der Poel is ook zevenvoudig wereldkampioen veldrijden.

De tip van Van der Poel was kort en krachtig: "Niet remmen". Gianni Vermeersch denkt al verder. "Zien we je bij het WK?" Op 12 oktober wordt het WK gravel georganiseerd, al is dat wel op de dag van Parijs-Tours.