WK van Jonathan Vervenne zit erop: "Verre van evident"

Jonathan Vervenne heeft zijn deelname aan het wereldkampioenschap wielrennen in Kigali afgerond. De Riemstenaar nam deel aan twee disciplines en eindigde respectievelijk achtste in de tijdrit voor beloften en zevende in de mixed relay met de Belgische selectie.

Tijdens de mixed relay reed Vervenne samen met Victor Campenaerts en Florian Vermeersch. Hij blikt tevreden terug op zijn bijdrage. “Ik heb alleszins mijn ding kunnen doen aan de zijde van twee profrenners”, klonk het in Het Belang van Limburg.

Hoewel hij geen topdag kende, was zijn fysieke vorm volgens eigen zeggen degelijk. “Net als tijdens de individuele tijdrit kende ik geen superdag. Maar de benen waren heus niet slecht. Dankzij mijn voorbereiding was ik andermaal op niveau”, aldus Vervenne.



Maximaal haalbare

De zevende tijd in de ploegaflossing beschouwt hij als het maximaal haalbare. “Het hoogst haalbare”, stelde hij. Tegelijk erkent hij dat de kloof met de internationale top nog groot is. “De kloof met de toplanden is aanzienlijk, maar overbrugbaar als we ons daar als land echt op willen toeleggen”, gaf hij mee.

Omstandigheden

Vervenne wijst op de specifieke omstandigheden in Kigali als bepalende factor voor de prestaties. “Klopt, hier op niveau presteren is verre van evident door de hoogte, in combinatie met de hitte (30 graden, red.) en de hoge luchtvochtigheid”, verklaarde hij. De fysieke belasting is volgens hem merkbaar in alledaagse handelingen. “Een trap oplopen, vergt hier al krachten”, stelde hij.

Ook de trainingsomstandigheden in het verkeer zijn volgens Vervenne niet ideaal. “Wanneer je je op training in het verkeer bevindt, kan je overvallen worden door een benauwd gevoel”, merkte hij op. De luchtkwaliteit speelt daarbij een rol. “De talloze motortjes zorgen voor smog, wat een vlotte ademhaling niet bevordert”, aldus de renner.

Hij benadrukt dat elke atleet anders reageert op deze omstandigheden. Met zijn deelname aan twee WK-disciplines onder moeilijke klimatologische omstandigheden sluit Vervenne zijn campagne af.