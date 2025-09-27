Slovenië én UAE in dienst van Pogacar op het WK? Evenepoel geeft zijn ongezouten mening

Slovenië heeft geen ploeg die Tadej Pogacar tot in de diepe finale zal kunnen bijstaan. Maar de topfavoriet kan misschien wel rekenen op zijn ploegmaats van UAE Team Emirates-XRG.

Met Roglic, Mohoric, Novak, Mezgec, Glivar en Govekar heeft Tadej Pogacar enkele ploegmaats die ook in de WorldTour rijden. Maar Slovenië rekent ook op de onbekende renners Matic Zumer en Jaka Primozic.

De kans dat zij na Mount Kigali nog een rol van betekenis zullen spelen, is klein. Maar Tadej Pogacar vindt in Rwanda ook nog eens negen UAE-ploegmaats, waaronder Florian Vermeersch, terug in het peloton.



Sivakov (Frankrijk) speelde vorig jaar al een belangrijke rol voor Pogacar op het WK, ook Vine (Australië), Del Toro (Mexico), Morgado en Oliveira (Portugal), Ayuso en Soler (Spanje) en Christen (Zwitserland) staan aan de start.

Evenepoel heeft geen probleem met UAE

Remco Evenepoel beseft dat Pogacar ook op zijn UAE-ploegmaats zal kunnen rekenen in de finale. "Ze zullen sowieso een handje toesteken. Dat deden ze vorig jaar ook. Daar moeten ze niet moeilijk over doen", zegt Evenepoel bij Sporza.

"Ze hadden een mooi plan en dat is goed afgelopen. Maar dat was hun volste recht. Het wordt zaak om met zo min mogelijk UAE-mannen voorin te zitten, maar dat wordt moeilijk, want ze zijn in vorm."