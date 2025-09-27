Zal Evenepoel alleen moeten strijden tegen Pogacar? Naesen vreest het ergste

Zal Evenepoel alleen moeten strijden tegen Pogacar? Naesen vreest het ergste
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het uitvallen van Tiesj Benoot voor het WK in Rwanda is een stevige aderlating voor de Belgische ploeg. Oliver Naesen vreest dan ook voor Remco Evenepoel.

Remco Evenepoel kan op het WK in Rwanda niet rekenen op enkele sterke Belgen. Wout van Aert koos ervoor om al een punt te zetten achter zijn seizoen om nog eens een goede winter te kunnen doormaken. 

Tim Wellens, een van de beste Belgen bergop in de Tour, bedankte dan weer voor het WK in Rwanda. Hij wil niet achter zijn kopman Tadej Pogacar rijden, zoals hij vorig jaar moest doen op het WK in Zürich.

Lees ook... Topfavoriet in wegrit na dominantie in tijdrit? Evenepoel doet verrassende uitspraken

Overleven er Belgen Mount Kigali?

Evenepoel rekende onder meer op Tiesj Benoot, maar hij moest deze week nog afhaken door corona. Hij moest een van de Belgen worden die op 100 kilometer van de streep over Mount Kigali moest geraken.

"Als er maar vijftien man overblijft, vrees ik dat Evenepoel de enige Belg zal zijn", zegt Oliver Naesen bij Het Nieuwsblad. "De afwezigheid van Tiesj is een serieuze aderlating, want hij had ook kunnen overleven en stoorwerk kunnen verrichten bij een aanval van Evenepoel."

"Nu zal Van Wilder de tweede man moeten zijn." Ook Louis Vervaeke, de vervanger van Benoot, zou een van de Belgen moeten zijn die mogelijk toch nog een rol kan spelen voor Evenepoel na Mount Kigali. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel
Oliver Naesen
Tiesj Benoot

Meer nieuws

Topfavoriet in wegrit na dominantie in tijdrit? Evenepoel doet verrassende uitspraken

Topfavoriet in wegrit na dominantie in tijdrit? Evenepoel doet verrassende uitspraken

08:00
"Wil die fout nooit meer maken": Demi Vollering weet waar het misliep

"Wil die fout nooit meer maken": Demi Vollering weet waar het misliep

09:00
Na stunt in de Vuelta ook het WK? Pidcock zonneklaar over zijn ambities

Na stunt in de Vuelta ook het WK? Pidcock zonneklaar over zijn ambities

08:30
Na alle malaise en speculaties over nieuwe miserie: bondscoach van Nederlandse vrouwen komt met statement

Na alle malaise en speculaties over nieuwe miserie: bondscoach van Nederlandse vrouwen komt met statement

07:00
José De Cauwer is zeker van zijn stuk voor WK op de weg: "Zal pas na de finish duidelijk zijn"

José De Cauwer is zeker van zijn stuk voor WK op de weg: "Zal pas na de finish duidelijk zijn"

20:30
Wat maakt Remco Evenepoel zo speciaal? Superknecht doet zijn ongezouten verhaal

Wat maakt Remco Evenepoel zo speciaal? Superknecht doet zijn ongezouten verhaal

18:30
UCI voert stevige veranderingen door in de jaarkalender

UCI voert stevige veranderingen door in de jaarkalender

21:30
Pidcock maakt Vlaamse vergelijking voor kasseiklim op WK en zegt voor wie die ideaal is

Pidcock maakt Vlaamse vergelijking voor kasseiklim op WK en zegt voor wie die ideaal is

20:00
Heeft bondscoach Serge Pauwels een fout gemaakt? Zo reageert hij op debacle met Jarno Widar

Heeft bondscoach Serge Pauwels een fout gemaakt? Zo reageert hij op debacle met Jarno Widar

19:00
Wat als Evenepoel niet kan volgen bij Pogacar? Zo groot mag de kloof zijn volgens De Cauwer

Wat als Evenepoel niet kan volgen bij Pogacar? Zo groot mag de kloof zijn volgens De Cauwer

16:00
Opnieuw miserie bij Nederlandse vrouwenploeg? "Die twee leven naast elkaar"

Opnieuw miserie bij Nederlandse vrouwenploeg? "Die twee leven naast elkaar"

18:00
"Met Evenepoel aan tafel zitten": Roglic zit met veel vragen bij Red Bull-BORA-hansgrohe

"Met Evenepoel aan tafel zitten": Roglic zit met veel vragen bij Red Bull-BORA-hansgrohe

13:30
Geen goud, geen zilver, geen brons: Jarno Widar zegt wat er fout liep op WK voor beloften

Geen goud, geen zilver, geen brons: Jarno Widar zegt wat er fout liep op WK voor beloften

17:00
Club Med voor de Belgische renners in Rwanda? Quinten Hermans zegt hoe het zit

Club Med voor de Belgische renners in Rwanda? Quinten Hermans zegt hoe het zit

16:30
Podium voor de wegrit op het WK? Eurosportcommentator deelt goud, zilver en brons uit

Podium voor de wegrit op het WK? Eurosportcommentator deelt goud, zilver en brons uit

13:00
OFFICIEEL Hoofdsponsor trekt zich na 10 seizoenen terug en stopt na 2026 met sponsoring

OFFICIEEL Hoofdsponsor trekt zich na 10 seizoenen terug en stopt na 2026 met sponsoring

15:00
UCI schrapt nummer 84 bij junioren vrouwen als eerbetoon aan vorig jaar overleden renster

UCI schrapt nummer 84 bij junioren vrouwen als eerbetoon aan vorig jaar overleden renster

14:00
Edward Planckaert gaat vol voor de zege: "Ik probeer het op mijn manier"

Edward Planckaert gaat vol voor de zege: "Ik probeer het op mijn manier"

12:30
Bij gebrek aan kandidaten: licht op groen voor contractverlenging UCI-topman Lappartient

Bij gebrek aan kandidaten: licht op groen voor contractverlenging UCI-topman Lappartient

12:00
Na vijf jaar: Xandro Meurisse spreekt klare taal over vertrek bij Alpecin-Deceuninck

Na vijf jaar: Xandro Meurisse spreekt klare taal over vertrek bij Alpecin-Deceuninck

11:00
Goed nieuws voor Van der Poel, Van Aert en Pidcock: UCI voert belangrijke wijziging door

Goed nieuws voor Van der Poel, Van Aert en Pidcock: UCI voert belangrijke wijziging door

10:00
Straffe madam! Kankerdiagnose houdt 18-jarige renster Jilke Michielsen niet tegen Naast de fiets

Straffe madam! Kankerdiagnose houdt 18-jarige renster Jilke Michielsen niet tegen

26/09
De wereldtitel pakken is één ding, maar Tadej Pogacar zit met iets totaal anders in zijn hoofd

De wereldtitel pakken is één ding, maar Tadej Pogacar zit met iets totaal anders in zijn hoofd

26/09
"Van compensatie gesproken": José De Cauwer houdt zich niet in over wereldtitel van Boonen in 2005

"Van compensatie gesproken": José De Cauwer houdt zich niet in over wereldtitel van Boonen in 2005

26/09
Yves Lampaert leidt de dans bij Soudal Quick-Step: "Meedoen in de finale"

Yves Lampaert leidt de dans bij Soudal Quick-Step: "Meedoen in de finale"

26/09
Tadej Pogacar baalt van één iets wat WK-wegrit betreft: "Zonde"

Tadej Pogacar baalt van één iets wat WK-wegrit betreft: "Zonde"

26/09
Ten Dam ziet Evenepoel blinken, maar doet ook opvallende vaststellingen over Pogacar en Del Toro

Ten Dam ziet Evenepoel blinken, maar doet ook opvallende vaststellingen over Pogacar en Del Toro

25/09
Wie is Anthony Pauwels die van Remco Evenepoel mee het podium op moest na WK tijdrijden?

Wie is Anthony Pauwels die van Remco Evenepoel mee het podium op moest na WK tijdrijden?

25/09
"Kan averechts werken:" concurrent waarschuwt Evenepoel voor gevaar in WK-wegrit

"Kan averechts werken:" concurrent waarschuwt Evenepoel voor gevaar in WK-wegrit

25/09
📷 Ondanks wedstrijd tegen paard: Iserbyt heeft minder goed nieuws over revalidatie

📷 Ondanks wedstrijd tegen paard: Iserbyt heeft minder goed nieuws over revalidatie

25/09
Pogacar spreekt Evenepoel en Pauwels radicaal tegen: "Trok op niets"

Pogacar spreekt Evenepoel en Pauwels radicaal tegen: "Trok op niets"

25/09
Kunnen Belgische vrouwen stunten op WK? Ine Beyen ziet maar één optie

Kunnen Belgische vrouwen stunten op WK? Ine Beyen ziet maar één optie

25/09
Achtste plaats voor De Schepper bij beloften, die gouden tip geeft aan Evenepoel en co

Achtste plaats voor De Schepper bij beloften, die gouden tip geeft aan Evenepoel en co

25/09
Hadden landen of renners WK in Rwanda moeten boycotten? Bakelants is klaar en duidelijk

Hadden landen of renners WK in Rwanda moeten boycotten? Bakelants is klaar en duidelijk

25/09
Pogacar blaakt ondanks pandoering in tijdrit van zelfvertouwen en spreekt stevige taal

Pogacar blaakt ondanks pandoering in tijdrit van zelfvertouwen en spreekt stevige taal

25/09
OFFICIEEL: Eerste vertrekker een feit bij Lotto door nakende fusie met Intermarché-Wanty

OFFICIEEL: Eerste vertrekker een feit bij Lotto door nakende fusie met Intermarché-Wanty

25/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Victor Campenaerts Thomas Pidcock Jarno Widar Jose De Cauwer Xandro Meurisse Stephane Heulot Demi Vollering Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Laurens Ten Dam Serge Pauwels Tom Boonen Quinten Hermans Biniam Girmay Edward Planckaert Florian Vermeersch Jens Voigt Juan Ayuso

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved