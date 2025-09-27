Zal Evenepoel alleen moeten strijden tegen Pogacar? Naesen vreest het ergste

Het uitvallen van Tiesj Benoot voor het WK in Rwanda is een stevige aderlating voor de Belgische ploeg. Oliver Naesen vreest dan ook voor Remco Evenepoel.

Remco Evenepoel kan op het WK in Rwanda niet rekenen op enkele sterke Belgen. Wout van Aert koos ervoor om al een punt te zetten achter zijn seizoen om nog eens een goede winter te kunnen doormaken.

Tim Wellens, een van de beste Belgen bergop in de Tour, bedankte dan weer voor het WK in Rwanda. Hij wil niet achter zijn kopman Tadej Pogacar rijden, zoals hij vorig jaar moest doen op het WK in Zürich.



Overleven er Belgen Mount Kigali?

Evenepoel rekende onder meer op Tiesj Benoot, maar hij moest deze week nog afhaken door corona. Hij moest een van de Belgen worden die op 100 kilometer van de streep over Mount Kigali moest geraken.

"Als er maar vijftien man overblijft, vrees ik dat Evenepoel de enige Belg zal zijn", zegt Oliver Naesen bij Het Nieuwsblad. "De afwezigheid van Tiesj is een serieuze aderlating, want hij had ook kunnen overleven en stoorwerk kunnen verrichten bij een aanval van Evenepoel."

"Nu zal Van Wilder de tweede man moeten zijn." Ook Louis Vervaeke, de vervanger van Benoot, zou een van de Belgen moeten zijn die mogelijk toch nog een rol kan spelen voor Evenepoel na Mount Kigali.