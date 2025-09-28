Na nieuwe dominantie op het WK: De Cauwer voor het eerst kritisch over Pogacar

Na nieuwe dominantie op het WK: De Cauwer voor het eerst kritisch over Pogacar
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar is voor de tweede keer op rij wereldkampioen op de weg geworden. Ook José De Cauwer heeft gemengde gevoelens bij de dominantie van de Sloveen.

Vorig jaar viel Tadej Pogacar aan op 100 kilometer van de streep en schudde hij een solo van 51 kilometer uit zijn benen. De Sloveen leek toen te kraken, maar hield stand en pakte zo op dominante wijze zijn eerste wereldtitel. 

Wie dacht dat Pogacar het dit jaar conservatiever zou aanpakken, kwam bedrogen uit. Op Mount Kigali, op 105 kilometer van de streep, duwde Pogacar door. Enkel Ayuso en uiteindelijk ook Del Toro konden volgen. 

Lees ook... Wat was er precies aan de hand? Mecanicien deelt details over fietswissels van Evenepoel

Ayuso haakte enkele kilometers later af op Mur de Kigali, Del Toro en Pogacar reden alleen verder. Op 66,6 kilometer van de streep moest ook de Mexicaan passen, Pogacar stond er alleen voor en moest zo opnieuw een lange solo afwerken. 

De Cauwer over dominante Pogacar

Hij hield onder meer Evenepoel, Skjelmose en Healy af en pakte zijn tweede wereldtitel op rij. "Het is soms vervelend om naar te kijken", zei José De Cauwer verrassend op VRT1 over de solo van Pogacar op 33 kilometer van de streep. Het is de eerste keer dat hij dat zo zegt.

"Het is wat het is, we moeten daar eerlijk in zijn. Die tijdrit bracht wel ongelofelijke verwachtingen met zich mee, ook al zei iedereen wel: let op, het blijft Pogacar. Maar soms heb je iemand die er echt bovenuit steekt en dan is dat op dit moment hij." 

Toen Pogacar over de streep kwam, was De Cauwer wel lovend. "Fantastisch, ik kan hier van genieten. Dit is groots, heel groots. En ik weet dat zelfs iemand zoals Eddy Merckx hiervan kan genieten."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tadej Pogacar
Jose De Cauwer

Meer nieuws

Wat was er precies aan de hand? Mecanicien deelt details over fietswissels van Evenepoel

Wat was er precies aan de hand? Mecanicien deelt details over fietswissels van Evenepoel

18:00
Tom Boonen over zijn vader en het WK in Madrid: "Heeft hij spijt van"

Tom Boonen over zijn vader en het WK in Madrid: "Heeft hij spijt van"

21:00
🎥 Pogacar pakt dominant zijn tweede wereldtitel, Evenepoel genekt door materiaalpech

🎥 Pogacar pakt dominant zijn tweede wereldtitel, Evenepoel genekt door materiaalpech

16:12
Vanthourenhout en Bakelants stellen iets merkwaardig vast bij Pogacar na zijn tweede wereldtitel op rij

Vanthourenhout en Bakelants stellen iets merkwaardig vast bij Pogacar na zijn tweede wereldtitel op rij

17:00
🎥 "Mag je niet doen": De Cauwer kritisch over tweede fietswissel Evenepoel

🎥 "Mag je niet doen": De Cauwer kritisch over tweede fietswissel Evenepoel

15:00
EK komt er heel snel aan: Evenepoel doet zijn plannen uit de doeken

EK komt er heel snel aan: Evenepoel doet zijn plannen uit de doeken

19:00
Zwaar verdict voor Ilan Van Wilder na valpartij op WK in Rwanda

Zwaar verdict voor Ilan Van Wilder na valpartij op WK in Rwanda

18:30
"Dan komt hij niet meer terug": Boonen vreest dat Pogacar nog één keer de Tour zal rijden

"Dan komt hij niet meer terug": Boonen vreest dat Pogacar nog één keer de Tour zal rijden

14:00
Ontgoochelde Remco Evenepoel verklaart waarom hij twee keer van fiets wisselde op het WK

Ontgoochelde Remco Evenepoel verklaart waarom hij twee keer van fiets wisselde op het WK

17:15
Nederlandse vrouwen blijven achter zonder medaille op WK: "Erg tevreden"

Nederlandse vrouwen blijven achter zonder medaille op WK: "Erg tevreden"

16:00
Na forfait voor WK: Benoot verklapt of hij fit raakt voor het EK

Na forfait voor WK: Benoot verklapt of hij fit raakt voor het EK

13:30
Marlen Reusser haalt uit naar concurrenten op WK: "Komaan..."

Marlen Reusser haalt uit naar concurrenten op WK: "Komaan..."

13:00
Opvallend: Victor Campenaerts verklapt relatie van Cian Uijtdebroeks

Opvallend: Victor Campenaerts verklapt relatie van Cian Uijtdebroeks

12:30
Domper voor Evenepoel: Van Wilder moet al snel opgeven op het WK

Domper voor Evenepoel: Van Wilder moet al snel opgeven op het WK

11:30
"Dat is de opdracht voor de Belgen": Bakelants verklapt zijn tactisch plan om Pogacar te kloppen

"Dat is de opdracht voor de Belgen": Bakelants verklapt zijn tactisch plan om Pogacar te kloppen

08:30
Bakelants over WK in Rwanda: "Dan zullen Van der Poel en Van Aert dik spijt hebben"

Bakelants over WK in Rwanda: "Dan zullen Van der Poel en Van Aert dik spijt hebben"

11:00
Mag Pogacar in 2026 Parijs-Roubaix niet rijden? UAE-baas Gianetti windt er geen doekjes om

Mag Pogacar in 2026 Parijs-Roubaix niet rijden? UAE-baas Gianetti windt er geen doekjes om

27/09
Moeten Evenepoel en Pogacar vrezen? Beyen is klaar en duidelijk na WK vrouwen

Moeten Evenepoel en Pogacar vrezen? Beyen is klaar en duidelijk na WK vrouwen

08:00
Hoe voelt Evenepoel zich voor het WK? Pauwels is open en eerlijk

Hoe voelt Evenepoel zich voor het WK? Pauwels is open en eerlijk

10:00
Tom Boonen wil terugkeren naar Soudal Quick-Step, maar stelt belangrijke voorwaarde

Tom Boonen wil terugkeren naar Soudal Quick-Step, maar stelt belangrijke voorwaarde

09:30
Van de Velde probeert op WK, maar begrijpt Italianen niet goed: "Jammer"

Van de Velde probeert op WK, maar begrijpt Italianen niet goed: "Jammer"

09:00
Victor Campenaerts stelt zich vragen bij concurrent: "Niet ideaal"

Victor Campenaerts stelt zich vragen bij concurrent: "Niet ideaal"

07:00
"Zet hem naast Evenepoel en Pogacar": Vanmarcke spreekt straffe taal voor het WK

"Zet hem naast Evenepoel en Pogacar": Vanmarcke spreekt straffe taal voor het WK

27/09
"Stom": Longo Borghini wijst naar concurrenten na vreemd WK

"Stom": Longo Borghini wijst naar concurrenten na vreemd WK

27/09
Nu al problemen? Skjelmose doet stevige uitspraken over komst Ayuso naar Lidl-Trek

Nu al problemen? Skjelmose doet stevige uitspraken over komst Ayuso naar Lidl-Trek

27/09
Druk wordt stevig opgevoerd: prestigieuze koers weert Israel-Premier Tech

Druk wordt stevig opgevoerd: prestigieuze koers weert Israel-Premier Tech

27/09
"Daarom keek iedereen naar elkaar": Vollering geeft verklaring voor vreemd WK

"Daarom keek iedereen naar elkaar": Vollering geeft verklaring voor vreemd WK

27/09
🎥 Favorieten laten elkaar verliezen op WK, Canadese Vallieres stunt en pakt de regenboogtrui

🎥 Favorieten laten elkaar verliezen op WK, Canadese Vallieres stunt en pakt de regenboogtrui

27/09
Laat Van der Poel kans op regenboogtrui liggen in Rwanda? Nederlands bondscoach is klaar en duidelijk

Laat Van der Poel kans op regenboogtrui liggen in Rwanda? Nederlands bondscoach is klaar en duidelijk

27/09
Slovenië én UAE in dienst van Pogacar op het WK? Evenepoel geeft zijn ongezouten mening

Slovenië én UAE in dienst van Pogacar op het WK? Evenepoel geeft zijn ongezouten mening

27/09
"Complete nonsens": Lefevere zag UCI doorslaan na val van Evenepoel in Lombardije

"Complete nonsens": Lefevere zag UCI doorslaan na val van Evenepoel in Lombardije

27/09
"Geldt voor iedereen": bronzen Van Wilder beseft het gevaar in WK-wegrit

"Geldt voor iedereen": bronzen Van Wilder beseft het gevaar in WK-wegrit

27/09
Afspraken gemaakt over geld: Nederlands bondscoach Ten Dam doet boekje open

Afspraken gemaakt over geld: Nederlands bondscoach Ten Dam doet boekje open

27/09
Na maanden blessureleed maakt hij debuut op WK: Uijtdebroeks verklapt wat zijn rol wordt voor Evenepoel

Na maanden blessureleed maakt hij debuut op WK: Uijtdebroeks verklapt wat zijn rol wordt voor Evenepoel

27/09
Israel-Premier Tech blijft welkom in het peloton: UCI-voorzitter Lappartient legt uit waarom

Israel-Premier Tech blijft welkom in het peloton: UCI-voorzitter Lappartient legt uit waarom

27/09
Gaf de tijdrit een vertekend beeld? De Wolf stellig over Evenepoel en Pogacar

Gaf de tijdrit een vertekend beeld? De Wolf stellig over Evenepoel en Pogacar

27/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Demi Vollering Jan Bakelants Jose De Cauwer Tiesj Benoot Tom Boonen Thomas Pidcock Ilan Van Wilder Jarno Widar Julie Van de Velde Cian Uijtdebroeks Mathieu Van Der Poel Juan Ayuso Serge Pauwels Mattias Skjelmose Victor Campenaerts Primoz Roglic Oliver Naesen Sep Vanmarcke

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved