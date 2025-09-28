Na nieuwe dominantie op het WK: De Cauwer voor het eerst kritisch over Pogacar

Tadej Pogacar is voor de tweede keer op rij wereldkampioen op de weg geworden. Ook José De Cauwer heeft gemengde gevoelens bij de dominantie van de Sloveen.

Vorig jaar viel Tadej Pogacar aan op 100 kilometer van de streep en schudde hij een solo van 51 kilometer uit zijn benen. De Sloveen leek toen te kraken, maar hield stand en pakte zo op dominante wijze zijn eerste wereldtitel.

Wie dacht dat Pogacar het dit jaar conservatiever zou aanpakken, kwam bedrogen uit. Op Mount Kigali, op 105 kilometer van de streep, duwde Pogacar door. Enkel Ayuso en uiteindelijk ook Del Toro konden volgen.



Ayuso haakte enkele kilometers later af op Mur de Kigali, Del Toro en Pogacar reden alleen verder. Op 66,6 kilometer van de streep moest ook de Mexicaan passen, Pogacar stond er alleen voor en moest zo opnieuw een lange solo afwerken.

De Cauwer over dominante Pogacar

Hij hield onder meer Evenepoel, Skjelmose en Healy af en pakte zijn tweede wereldtitel op rij. "Het is soms vervelend om naar te kijken", zei José De Cauwer verrassend op VRT1 over de solo van Pogacar op 33 kilometer van de streep. Het is de eerste keer dat hij dat zo zegt.

"Het is wat het is, we moeten daar eerlijk in zijn. Die tijdrit bracht wel ongelofelijke verwachtingen met zich mee, ook al zei iedereen wel: let op, het blijft Pogacar. Maar soms heb je iemand die er echt bovenuit steekt en dan is dat op dit moment hij."

Toen Pogacar over de streep kwam, was De Cauwer wel lovend. "Fantastisch, ik kan hier van genieten. Dit is groots, heel groots. En ik weet dat zelfs iemand zoals Eddy Merckx hiervan kan genieten."