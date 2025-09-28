Wat was er precies aan de hand? Mecanicien deelt details over fietswissels van Evenepoel

Remco Evenepoel wisselde tijdens het WK in Rwanda twee keer van fiets. Vooral de tweede fietswissel riep bijzonder veel vragen op.

Op Mount Kigali moest Remco Evenepoel passen toen Tadej Pogacar doortrok. Even daarvoor was Evenepoel in een put gereden, waardoor hij problemen kreeg met zijn zadel en verzuurde door een andere positie.

"De punt van het zadel was twee centimeter naar beneden gezakt. De klem brak af, en het zadel kantelde naar beneden. Daar kan je niets aan doen", zegt zijn mecanicien en neef Dario Kloeck bij Het Nieuwsblad.



Waarom wisselde Evenepoel tweede keer van fiets?

Tien kilometer later wisselde Evenepoel nog een tweede keer van fiets, maar het was heel lang onduidelijk waarom. Zelf verklaarde Evenepoel dat hij last kreeg van zijn onderrug door een andere positie van zijn zadel.

"We hebben het nog drie keer nagemeten, maar het zadel stond even hoog als bij zijn andere fiets", stelde Kloeck echter. De helling van het zadel zou wel anders geweest zijn en dat kan natuurlijk wel een verklaring zijn.

Maar de conclusie van Kloeck over die fietswissel van Evenepoel was wel dezelfde als die van José De Cauwer. "Daar heeft hij onnodig veel tijd verloren." Evenepoel stond zo'n 40 seconden stil hebben bij zijn tweede fietswissel.