Michael Boogerd geeft Nederlandse selectie veeg uit de pan: "Belachelijk"
Nederland mocht met acht renners selecteren voor het WK in Rwanda, maar bracht maar zes renners aan de start. Voor ex-renner Michael Boogerd onbegrijpelijk.

Met Mathieu van der Poel zag Nederland zijn kopman van de voorbije jaren afhaken voor het WK in Rwanda. Van der Poel focuste zich op het WK mountainbiken, maar daar kwam hij niet in het stuk voor. 

Nederland zakte dus maar met zes renners af naar Rwanda, enkele uren voor de start moest ook nog Sam Oomen afhaken met ziekte waardoor ze maar met vijf aan de start kwamen. Terwijl er dus acht plaatsen waren. 

Boogerd boos over Nederlandse selectie

"Dat vind ik kwalijk", zei co-commentator Boogerd in de live-uitzending van NOS. "Ik weet niet waarom het zo is, misschien is de KNWU (Nederlandse wielerbond, nvdr.) niet in staat om aan de financiële voorwaarden te voldoen."

"Ik vind echter dat je met een volwaardige ploeg moet starten, als er een mogelijkheid is om dat te doen. Dit is niet goed. Renners die heel gemotiveerd zijn en goed verdienen, kunnen gewoon deelnemen."

"Ik vind dat Nederland gewoon met een volwaardige selectie aan de start moet verschijnen", stelde Boogerd. "Alleen maar om een signaal af te geven, dat je wil koersen op een WK. Het is belachelijk dat er maar vijf renners meedoen. Dat kan in mijn ogen niet."

Michael Boogerd

