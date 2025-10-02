🎥 VIDEO Fun Factor: Urska en Tadej dagen iedereen uit voor waanzinnige Pogi Challenge

Foto: © photonews

In een video op Instagram kondigt hij samen met Urska Zigart de 'Pogi Challenge' aan, een wedstrijd waarin fans het rechtstreeks tegen hem kunnen opnemen. In het promofilmpje is Pogacar te zien op een eenwieler, terwijl Zigart de details van het evenement toelicht.

De Sloveense wereldkampioen nodigt zijn volgers uit om deel te nemen aan een rit van 23 kilometer, die eindigt op de Krvavec. Deze klim telt elf kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van ruim acht procent.

De opzet van de challenge is eenvoudig: de deelnemers starten enkele minuten voor Pogacar en proberen hem voor te blijven tot aan de top. Wie daarin slaagt, ontvangt een persoonlijke felicitatie van de renner zelf. “Wie eerder dan hij aan de top geraakt, mag zich winnaar noemen”, aldus de aankondiging.

Interactieve koerservaring voor fans

De ‘Pogi Challenge’ is bedoeld als een laagdrempelige en ludieke ontmoeting tussen Pogacar en zijn supporters. Zigart presenteert het initiatief als een unieke kans voor wielerliefhebbers om zich te meten met een wereldkampioen.

De route is niet alleen fysiek uitdagend, maar ook visueel aantrekkelijk. De deelnemers overbruggen bijna 1.200 hoogtemeters, met Pogacar als achtervolger. Op zijn sociale media vind je meer informatie over de Pogi Challenge.

Tadej Pogacar
Urska Zigart

