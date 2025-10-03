Een man van zijn woord: Tadej Pogacar komt belofte van een jaar geleden na

Na het WK in Rwanda leek Tadej Pogacar nog twee koersen te rijden dit jaar. De wereldkampioen heeft echter nog een koers toegevoegd aan zijn programma.

De wegrit van het EK zondag en de Ronde van Lombardije leken na het WK in Rwanda de twee laatste koersen van Tadej Pogacar te worden in 2025. Maar de wereldkampioen had nog een belofte na te komen.

Vorig jaar stond Pogacar als kersverse wereldkampioen aan de start in Tre Valli Varesine, een Italiaanse najaarsklassieker die hij in 2022 al eens won. De editie van vorig jaar werd door de regen echter stilgelegd.

Pogacar had toen beloofd dat hij dit jaar opnieuw aan de start zou staan en lijkt nu woord te houden. Volgens La Gazzetta dello Sport zou Pogacar dinsdag aan de start staan in voor de 104de editie van Tre Valli Varesine.

Evenaart Pogacar Merckx?

Zondag sluit Pogacar dan zoals de voorbije vier seizoenen af in de Ronde van Lombardije. De wereldkampioen won ook de laatste vier edities, dit jaar kan hij een historische vijfde zege op rij boeken.

Als Pogacar Lombardije wint, evenaart hij ook het straffe seizoen 1971 van Eddy Merckx door drie monumenten en het WK te winnen. Pogacar won dit jaar al de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en het WK.