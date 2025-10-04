📷 Tourwinnares Ferrand-Prévot begint vakantie met... een operatie

Pauline Ferrand-Prévot heeft haar wielerseizoen afgesloten met een medische ingreep aan haar enkel. De Française zal drie weken niet mogen sporten en start daarna met haar hersteltraject richting het nieuwe seizoen.

De enkelproblemen van Ferrand-Prévot zijn het gevolg van een valpartij in maart. “Er waren hoogte- en dieptepunten, maar sinds mijn val in maart op Strade Bianche heb ik eigenlijk altijd last gehad van mijn enkel”, vertelt ze op Instagram. De klachten bleven aanhouden, ook na het wereldkampioenschap in Rwanda. “Sinds het WK in Rwanda voelde het niet goed.”

Na haar terugkeer uit Rwanda werd ze bovendien ziek, wat haar deed terugdenken aan de periode voor Parijs-Roubaix. “Een kleine herhaling van wat voorafging aan Parijs-Roubaix, ik werd ziek kort na mijn terugkomst”, aldus Ferrand-Prévot. Uiteindelijk leidde dit tot de beslissing om zich te laten opereren. “Ik heb me vandaag moeten laten opereren.”

Medische begeleiding en herstel

Ferrand-Prévot sprak haar dank uit aan de artsen die haar begeleidden. “Ik bedank de verschillende dokters die voor mij gezorgd hebben, Dr. D’Olonne en het volledige verzorgend personeel van Im2s”, schreef ze. Over haar verblijf in het ziekenhuis was ze positief. “Het uitzicht vanuit de kamer is zoals de mensen die er werken: PERFECT,”, voegde ze toe, al gaf ze ook aan dat ze liever niet terugkeert.

De revalidatie zal ongeveer drie weken duren, waarin ze geen sportactiviteiten mag ondernemen. “Ik ben opgelucht dat dit achter de rug is en dat ik kan beginnen aan mijn herstelprotocol (ongeveer 3 weken zonder sport)”, liet ze weten. “Een dikke knuffel voor mijn Dr. Jacky Maillot, voor wie ik een flinke last ben geweest door deze vervelende blessure.”

Rust en EK volgen op televisie

Ook het medische team van haar ploeg kreeg een bedankje. “Dank aan het medische personeel van mijn team Visma Lease a Bike voor de flexibiliteit de afgelopen maanden”, schreef ze. “Nu is het tijd voor rust na een intens seizoen.”

Tot slot wenste Ferrand-Prévot haar landgenoten succes op het EK. “Ik wens het allerbeste aan de meisjes van het Franse team voor het EK”, schreef ze. “Met hun fysieke vorm en groepsgeest gaan ze ons doen dromen.”