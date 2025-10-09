OFFICIEEL Team UAE neemt topper weg bij broers Roodhooft

De Nederlandse wielrenster Pauliena Rooijakkers zal vanaf 2026 uitkomen voor UAE Team ADQ. De ploeg bevestigt dat zij een contract van twee seizoenen heeft ondertekend. Rooijakkers komt over van Fenix-Deceuninck.

Pauliena Rooijakkers, afkomstig uit het Nederlandse Schijndel, is 32 jaar en geldt als een ervaren klimster binnen het internationale peloton. Ze behaalde twee profzeges en eindigde in 2024 als derde in het eindklassement van de Tour de France Femmes. Daarnaast noteerde ze top-10 plaatsen in alle grote rondes.

“Dat gevoel van inspanning en vrijheid op de fiets heeft mijn passie van jongs af aan aangewakkerd”, vertelt ze in een officiële mededeling van haar nieuwe ploeg aan onze redactie. Haar specialisatie ligt bij het klimmen en meerdaagse wedstrijden. Ze nam recent nog deel aan het WK en EK op de weg.

Motieven voor overstap

Rooijakkers lichtte haar keuze voor UAE Team ADQ toe. “UAE Team ADQ heeft een zeer professionele structuur en duidelijke ambities, met sterke leiders zoals Elisa Longo Borghini en een constante focus op winnen.” Ze benadrukte dat de werkwijze en aandacht voor detail haar overtuigden.

De overstap betekent volgens haar een belangrijke stap in haar loopbaan. “Het betekent dat ik mijn ervaring kan inzetten om onze leiders te ondersteunen in de belangrijkste wedstrijden. Deel uitmaken van een project met zulke sterke ambities is echt motiverend voor mij.”

Doelstelling

De Nederlandse renster ziet zichzelf als een ondersteunende kracht binnen het team. “Ik ben vooral een klimster en een renster voor etappekoersen. Ik zie mezelf als een harde werker voor de ploeg, maar ook als iemand die haar kwaliteiten kan tonen, vooral in de bergen.”

Voor het komende seizoen formuleert ze duidelijke doelen. “Mijn belangrijkste doel is er te staan voor mijn ploeggenoten in de grootste wedstrijden, zoals de Giro en de Tour. Ik wil echt het verschil maken in de beklimmingen en de ploeg helpen winnen.”

Het contract tussen Rooijakkers en UAE Team ADQ loopt van 2026 tot en met 2027. De ploeg benadrukt dat haar komst past binnen de context van competitief te blijven in de grote rondes. Rooijakkers zelf kijkt uit naar de samenwerking en de kansen die het project biedt.