Vader Patrick ziet opvallende gelijkenis tussen Remco Evenepoel en Vincent Kompany

Remco Evenepoel verlaat na zeven jaar het vertrouwde nest van Soudal Quick-Step. Daar hoopt de dubbele olympische kampioen nog beter te worden.

Bij Soudal Quick-Step zette Remco Evenepoel zijn eerste stappen bij de profs. Hij boekte in zijn zeven jaar bij The Wolfpack uiteindelijk 67 overwinningen, met onder meer de Vuelta en twee keer Luik-Bastenaken-Luik.

Toch staan er ook nog enkele zaken op de bucketlist van Evenepoel die hij wil afvinken, met helemaal bovenaan de Tour de France. Evenepoel werd vorig jaar derde bij zijn eerste deelname, dit jaar gaf hij op.

Gelijkenis tussen Evenepoel en Kompany

Vader Patrick Evenepoel ziet in de overstap van zijn zoon naar Red Bull-BORA-hansgrohe een vergelijking met het voetbal en Vincent Kompany. "Hij heeft als speler Anderlecht verlaten om een stap hogerop te zetten", stelt vader Evenepoel bij Het Nieuwsblad.

Kompany wilde volgens vader Evenepoel doelen realiseren en had daarvoor een betere omkadering nodig. Toch is het hart van Kompany nog altijd paars-wit en zal dat in de toekomst niet veranderen.





"Voor Remco is dat hetzelfde", zegt Patrick Evenepoel. "Zijn hart ligt voor altijd bij Quick Step, maar hij had gevoel dat hij een betere omkadering nodig had om al zijn doelen te realiseren."