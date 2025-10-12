🎥 Visma-Lease a Bike laat moment zien waarop Jonas Vingegaard echt wel geïrriteerd was: "Het is klote"

Wanneer ploegen als Visma-Lease a Bike met eigen content naar buiten komen, valt daar vaak wel iets uit te leren. Bijvoorbeeld hoe Jonas Vingegaard zich ergerde toen bleek dat de Vuelta niet eindigde in Madrid.

Het was uiteraard wel de bedoeling dat de Vuelta naar jaarlijkse traditie eindigde met een aankomst in Madrid. De hele Vuelta werd echter al geteisterd door pro-Palestijnse protesten, vanwege de oorlog in Gaza. Er viel voor te vrezen voor wat dat zou geven in de hoofdstad. En inderdaad, door de protesten kon de laatste rit niet uitgereden worden.

"Het is klote dat het op deze manier moet eindigen", vloekt Jonas Vingegaard in de documentaire van Visma-Lease a Bike over de Vuelta. Na elke grote ronde heeft Visma-Lease a Bike wel de gewoonte om een uitgebreide docu online te plaatsen. Daar is het dus ook nu weer een ideaal moment voor volgens de Nederlandse ploeg.

Vingegaard spreekt duidelijke taal

Bij Jonas Vingegaard zien we raar of zelden uitgesproken emoties. Het is daarom best verfrissend dat hij zich in zo'n duidelijke taal uitlaat. De Deen was echt not amused dat hij na het winnen van een grote ronde het moest stellen zonder podiumceremonie. Als je een zware koers van drie weken rijdt en wint, dan wil je ook wel een beloning.

Voor de eindwinnaar is het vaak genieten van zo'n podumceremonie, maar dat leek Vingegaard dus niet gegund. Bij Visma-Lease a Bike ondernamen ze dan maar een poging om een eigen podiumceremonie te organiseren. Dat gebeurde met behulp van koelboxen. Ook de renners van andere ploegen die truien hadden gewonnen, zagen dit zitten.





Alternatieve podiumceremonie na Vuelta

Dat was wel belangrijk, want anders was het geen volledige podiumceremonie. Die kwam er nu wel, zij het op een alternatieve manier. Vingegaard liet alvast een fles drank knallen, net als Almeida en Pidcock, de nummers 2 en 3 uit het algemeen klassement.