Wat fantastisch! Stig Broeckx en zijn vriendin kondigen op heel originele manier heuglijk nieuws aan

Niemand die Stig Broeckx een moment van geluk misgunt en er komt weer zo eentje aan. Broeckx en zijn vriendin kondigen aan dat ze een tweede kindje verwachten.

Het onvoorstelbare verhaal van Stig Broeckx is heel erg bekend in wielermiddens. De voormalige wielrenner kwam in 2016 zwaar ten val in de Baloise Belgium Tour. Broeckx liep zware hersenschade op en lag een half jaar in een diepe coma. Aanvankelijk werd gevreesd dat hij in een vegetatieve staat zou blijven, maar die inschatting is niet uitgekomen.

Dat is in de eerste plaats te danken aan de enorme levenslust van Broeckx zelf. Met zijn positivisme, spontaniteit en strijdlust werd hij een prachtige inspiratiebron. Hij leerde weer praten en wandelen. Zijn wielercarrière zat er dan wel op, maar Broeckx heeft wel nog een heel mooi leven kunnen uitbouwen en daar mag hij dan ook heel fier op zijn.

Leuke aankondiging van Stig Broeckx en zijn partner

De ex-renner van Lotto vond het geluk bij zijn vriendin Marlies Blockx, een apotheker. In 2022 zijn ze al de fiere ouders geworden van een eerste kindje. Hun dochtertje kreeg de naam Isa. Op een heel leuke manier hebben Stig en Marlies deze ochtend bekendgemaakt dat er gezinsuitbreiding op komst is. Ze verwachten een tweede kindje.

Dat deden ze door een foto te delen waar weinig extra uitleg bij nodig is. Het is een afbeelding van vier houten figuurtjes met letters op. De letters S, M en I kunnen herkend worden. Deze staan uiteraard voor Stig, Marlies en Isa. Op het vierde figuurtje is nog geen letter aangebracht. Naar de naam is het dus nog gissen, maar zo weet iedereen wel dat er weer een kindje op komst is.

Heel veel gelukwensen voor Stig en Marlies

Het regent op Instagram dan ook massaal gelukwensen voor Stig Broeckx en Marlies Blockx. Deze zijn meer dan terecht. Ook van onze redactie oprechte felicitaties aan Stig en Marlies. We duimen alvast voor een probleemloze bevalling.