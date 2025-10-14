📷 Geen Tour de France voor Evenepoel in 2026? Dit is het volledige parcours volgens insiders

📷 Geen Tour de France voor Evenepoel in 2026? Dit is het volledige parcours volgens insiders
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Hoewel de officiële presentatie van het parcours pas op 23 oktober 2025 plaatsvindt, circuleren er al diverse betrouwbare aanwijzingen over de etappes van de Tour de France 2026. Cyclismactu bundelde de beschikbare informatie uit regionale media, hotelboekingen en interne bronnen.

De Tour de France 2026 begint op zaterdag 4 juli met een ploegentijdrit van 19,7 kilometer in Barcelona. De tweede etappe voert van Tarragona naar Barcelona en biedt kansen voor punchers. De eerste rustdag valt op maandag 13 juli.

Op zondag 12 juli staat een rit door de Dordogne gepland, van Ussel naar Bergerac. Twee dagen later volgt een bergetappe naar Le Lioran, met passages over de Pas de Peyrol (5,4 km à 8,1%), Col du Perthus (4,4 km à 7,9%) en Col de Font de Cère (3,3 km à 5,8%). Volgens La Montagne vindt de rit naar Le Lioran plaats op de Franse nationale feestdag, 14 juli.

Alpen, klassiekers en slotweek

In de tweede helft van de Tour worden aankomsten verwacht op La Planche des Belles Filles en Alpe d’Huez. Deze locaties zijn volgens insiders opgenomen in het voorlopige schema. La Flamme Rouge meldt dat de Tour lijkt te mikken op een zwaar parcours, met klassiekers en verrassende keuzes.

De slotweek zou onder meer ritten bevatten in de Jura en een tijdrit richting de regio Île-de-France. De finale vindt plaats op zondag 26 juli in Parijs. De exacte route van de slotetappe is nog niet bevestigd.

Cyclismactu verzamelde alle geruchten, lekken en regionale bevestigingen en kwam tot volgend parcours voor de editie van de Tour van volgend jaar.

Parcours Tour de France 2026

Zaterdag 4 juli – Etappe 1: Barcelona (ESP) - Barcelona (ESP), 19,7 km (ploegentijdrit)
Zondag 5 juli – Etappe 2: Tarragona (ESP) - Barcelona (ESP), 178 km
Maandag 6 juli – Etappe 3: Granollers (ESP) - Les Angles
Dinsdag 7 juli – Etappe 4: Carcassonne - Foix / Prat d'Albis
Woensdag 8 juli – Etappe 5: Lannemezan - Pau
Donderdag 9 juli – Etappe 6: Pau - Gavarnie-Gèdre
Vrijdag 10 juli – Etappe 7: Hagetmau - Bordeaux
Zaterdag 11 juli – Etappe 8: Bergerac - Périgueux
Zondag 12 juli – Etappe 9: Malemort - Ussel
Maandag 13 juli – Rustdag in het departement Cantal
Dinsdag 14 juli – Etappe 10: Aurillac - Le Lioran
Woensdag 15 juli – Etappe 11: Vichy - Circuit Nevers Magny-Cours
Donderdag 16 juli – Etappe 12: Nevers - Châlon-sur-Saône
Vrijdag 17 juli – Etappe 13: Dole - Belfort
Zaterdag 18 juli – Etappe 14: Mulhouse - Le Markstein
Zondag 19 juli – Etappe 15: Champagnole - Plateau de Solaison
Maandag 20 juli – Rustdag in Haute-Savoie
Dinsdag 21 juli – Etappe 16: Thonon-les-Bains - Evian-les-Bains (individuele tijdrit)
Woensdag 22 juli – Etappe 17: Chambéry - Voiron
Donderdag 23 juli – Etappe 18: Voiron - Orcières-Merlette
Vrijdag 24 juli – Etappe 19: Gap - Alpe d'Huez
Zaterdag 25 juli – Etappe 20: Le Bourg d'Oisans - ? (nog niet bevestigd)
Zondag 26 juli – Etappe 21: Thoiry - Parijs Champs-Élysées

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
La Course by Le Tour de France
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Remco Evenepoel wacht op cruciale factor om keuze te maken

Remco Evenepoel wacht op cruciale factor om keuze te maken

15:00
📷 "Dromen gerealiseerd": Renner van Decathlon AG2R houdt het voor bekeken

📷 "Dromen gerealiseerd": Renner van Decathlon AG2R houdt het voor bekeken

16:00
Tim Merlier haalt anekdote boven over de slechte verliezer in Remco Evenepoel

Tim Merlier haalt anekdote boven over de slechte verliezer in Remco Evenepoel

12:30
Twee renners van Visma Lease a Bike betrokken bij zware valpartij

Twee renners van Visma Lease a Bike betrokken bij zware valpartij

14:00
📷 Tom Pidcock doet heel duidelijke aankondiging na afsluiter in Lombardije en WK Gravel

📷 Tom Pidcock doet heel duidelijke aankondiging na afsluiter in Lombardije en WK Gravel

13:30
OFFICIEEL Nieuwe ploegmaat voor Evenepoel komt van bij Lotto Cycling Team

OFFICIEEL Nieuwe ploegmaat voor Evenepoel komt van bij Lotto Cycling Team

13:00
🎥 Ondanks zware valpartij in slot: opnieuw overwinning voor Soudal Quick-Step

🎥 Ondanks zware valpartij in slot: opnieuw overwinning voor Soudal Quick-Step

11:00
Een bridezilla met kinderwens? Urska Zigart doet boekje open over haar verlangens met Tadej Pogacar

Een bridezilla met kinderwens? Urska Zigart doet boekje open over haar verlangens met Tadej Pogacar

10:00
"Sta open voor heel veel kansen": Renner zet punt achter carrière, maar weet nog niet wat hij wil doen

"Sta open voor heel veel kansen": Renner zet punt achter carrière, maar weet nog niet wat hij wil doen

09:00
Uit onvrede? Renner legt vertrek na negen seizoenen bij Lotto Cycling Team uit

Uit onvrede? Renner legt vertrek na negen seizoenen bij Lotto Cycling Team uit

08:30
Soudal Quick-Step speelt belangrijke troefkaart uit in Tour of Holland

Soudal Quick-Step speelt belangrijke troefkaart uit in Tour of Holland

08:00
OFFICIEEL Team Picnic PostNL trekt in één klap twee Belgische renners aan

OFFICIEEL Team Picnic PostNL trekt in één klap twee Belgische renners aan

07:30
📷 Te gevaarlijk voor Mathieu van der Poel: Lotte Kopecky heeft opvallende hobby

📷 Te gevaarlijk voor Mathieu van der Poel: Lotte Kopecky heeft opvallende hobby

07:00
"Doe ik mijn hoed voor af": Lefevere spreekt met bewondering over Evenepoel

"Doe ik mijn hoed voor af": Lefevere spreekt met bewondering over Evenepoel

20:30
Geen vakantie voor Evenepoel: de plicht roept al bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Geen vakantie voor Evenepoel: de plicht roept al bij Red Bull-BORA-hansgrohe

13/10
Is Van der Poel te kloppen? Bruyneel weet hoe Pogacar Milaan-Sanremo kan winnen

Is Van der Poel te kloppen? Bruyneel weet hoe Pogacar Milaan-Sanremo kan winnen

21:30
Twee geheimen: coach van Nys weet waarom Tadej Pogacar zo dominant is

Twee geheimen: coach van Nys weet waarom Tadej Pogacar zo dominant is

20:00
"Kan dat niet van hem verlangen": manager heel realistisch over Wout van Aert

"Kan dat niet van hem verlangen": manager heel realistisch over Wout van Aert

19:00
Redder in nood? Uijtdebroeks heeft uitstekend nieuws voor zijn nieuwe ploeg Movistar

Redder in nood? Uijtdebroeks heeft uitstekend nieuws voor zijn nieuwe ploeg Movistar

18:30
"Zo leerde ik hem kennen:" Serry wist meteen hoe laat het was met Evenepoel

"Zo leerde ik hem kennen:" Serry wist meteen hoe laat het was met Evenepoel

13/10
Verklaring voor gelaten indruk: Pogacar verzweeg blessure tijdens de Tour

Verklaring voor gelaten indruk: Pogacar verzweeg blessure tijdens de Tour

17:30
Meer dan tien miljoen euro: Tadej Pogacar verdiende stevig aan zijn topjaar 2025

Meer dan tien miljoen euro: Tadej Pogacar verdiende stevig aan zijn topjaar 2025

17:00
Evenepoel stelt iets opmerkelijk vast bij de aanvallen van Pogacar

Evenepoel stelt iets opmerkelijk vast bij de aanvallen van Pogacar

13/10
"Veel analisten kramen onzin uit": Bakelants over zijn deelname aan WK gravel

"Veel analisten kramen onzin uit": Bakelants over zijn deelname aan WK gravel

16:30
Wordt veldrijden olympisch? Belgische UCI-topman zegt wanneer knoop wordt doorgehakt

Wordt veldrijden olympisch? Belgische UCI-topman zegt wanneer knoop wordt doorgehakt

13/10
De smaak te pakken na wereldtitel: Florian Vermeersch spreekt stevige taal

De smaak te pakken na wereldtitel: Florian Vermeersch spreekt stevige taal

13/10
Na twaalf jaar Lidl-Trek naar Soudal Quick-Step: Stuyven (33) verklapt reden van zijn tranfser

Na twaalf jaar Lidl-Trek naar Soudal Quick-Step: Stuyven (33) verklapt reden van zijn tranfser

13/10
🎥 Evenepoel slaagde er niet in, amateur wel: Pogacar kan toch nog verliezen

🎥 Evenepoel slaagde er niet in, amateur wel: Pogacar kan toch nog verliezen

13/10
"Niets aan Remco gehad": Lampaert doet boekje open over eerste koersen van Evenepoel

"Niets aan Remco gehad": Lampaert doet boekje open over eerste koersen van Evenepoel

13/10
Vanthourenhout boekt eerste zege van het seizoen, Belgische wint voor de tweede keer

Vanthourenhout boekt eerste zege van het seizoen, Belgische wint voor de tweede keer

13/10
Zijn laatste WK gravel? Greg Van Avermaet trekt zijn conclusies

Zijn laatste WK gravel? Greg Van Avermaet trekt zijn conclusies

13/10
Lyrische superlatieven bovengehaald voor Remco Evenepoel: "Een rolmodel, hij toont hoe trauma te overwinnen"

Lyrische superlatieven bovengehaald voor Remco Evenepoel: "Een rolmodel, hij toont hoe trauma te overwinnen"

12/10
Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx

Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx

13/10
1
Remco's echtgenote Oumi schaart zich volop achter transfer Evenepoel naar Red Bull en zegt hoe zij het bekijkt

Remco's echtgenote Oumi schaart zich volop achter transfer Evenepoel naar Red Bull en zegt hoe zij het bekijkt

12/10
"Zover zijn we gekomen": De Cauwer ziet Vingegaard conclusies trekken over Pogacar

"Zover zijn we gekomen": De Cauwer ziet Vingegaard conclusies trekken over Pogacar

13/10
Uijtdebroeks krijgt pittig afscheidscadeau van Visma-Lease a Bike

Uijtdebroeks krijgt pittig afscheidscadeau van Visma-Lease a Bike

13/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Florian Vermeersch Yara Kastelijn Cian Uijtdebroeks Greg Van Avermaet Jonas Vingegaard Rasmussen Johan Bruyneel Tim Merlier Thomas Pidcock Jose De Cauwer Shirin van Anrooij Michael Morkov Christensen Yves Lampaert Jarrad Drizners Roxane Knetemann Eddy Merckx Laurens Ten Dam

Nieuwste reacties

de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved