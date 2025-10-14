📷 Geen Tour de France voor Evenepoel in 2026? Dit is het volledige parcours volgens insiders

Hoewel de officiële presentatie van het parcours pas op 23 oktober 2025 plaatsvindt, circuleren er al diverse betrouwbare aanwijzingen over de etappes van de Tour de France 2026. Cyclismactu bundelde de beschikbare informatie uit regionale media, hotelboekingen en interne bronnen.

De Tour de France 2026 begint op zaterdag 4 juli met een ploegentijdrit van 19,7 kilometer in Barcelona. De tweede etappe voert van Tarragona naar Barcelona en biedt kansen voor punchers. De eerste rustdag valt op maandag 13 juli.

Op zondag 12 juli staat een rit door de Dordogne gepland, van Ussel naar Bergerac. Twee dagen later volgt een bergetappe naar Le Lioran, met passages over de Pas de Peyrol (5,4 km à 8,1%), Col du Perthus (4,4 km à 7,9%) en Col de Font de Cère (3,3 km à 5,8%). Volgens La Montagne vindt de rit naar Le Lioran plaats op de Franse nationale feestdag, 14 juli.

Alpen, klassiekers en slotweek

In de tweede helft van de Tour worden aankomsten verwacht op La Planche des Belles Filles en Alpe d’Huez. Deze locaties zijn volgens insiders opgenomen in het voorlopige schema. La Flamme Rouge meldt dat de Tour lijkt te mikken op een zwaar parcours, met klassiekers en verrassende keuzes.

De slotweek zou onder meer ritten bevatten in de Jura en een tijdrit richting de regio Île-de-France. De finale vindt plaats op zondag 26 juli in Parijs. De exacte route van de slotetappe is nog niet bevestigd.





Cyclismactu verzamelde alle geruchten, lekken en regionale bevestigingen en kwam tot volgend parcours voor de editie van de Tour van volgend jaar.

Parcours Tour de France 2026

Zaterdag 4 juli – Etappe 1: Barcelona (ESP) - Barcelona (ESP), 19,7 km (ploegentijdrit)

Zondag 5 juli – Etappe 2: Tarragona (ESP) - Barcelona (ESP), 178 km

Maandag 6 juli – Etappe 3: Granollers (ESP) - Les Angles

Dinsdag 7 juli – Etappe 4: Carcassonne - Foix / Prat d'Albis

Woensdag 8 juli – Etappe 5: Lannemezan - Pau

Donderdag 9 juli – Etappe 6: Pau - Gavarnie-Gèdre

Vrijdag 10 juli – Etappe 7: Hagetmau - Bordeaux

Zaterdag 11 juli – Etappe 8: Bergerac - Périgueux

Zondag 12 juli – Etappe 9: Malemort - Ussel

Maandag 13 juli – Rustdag in het departement Cantal

Dinsdag 14 juli – Etappe 10: Aurillac - Le Lioran

Woensdag 15 juli – Etappe 11: Vichy - Circuit Nevers Magny-Cours

Donderdag 16 juli – Etappe 12: Nevers - Châlon-sur-Saône

Vrijdag 17 juli – Etappe 13: Dole - Belfort

Zaterdag 18 juli – Etappe 14: Mulhouse - Le Markstein

Zondag 19 juli – Etappe 15: Champagnole - Plateau de Solaison

Maandag 20 juli – Rustdag in Haute-Savoie

Dinsdag 21 juli – Etappe 16: Thonon-les-Bains - Evian-les-Bains (individuele tijdrit)

Woensdag 22 juli – Etappe 17: Chambéry - Voiron

Donderdag 23 juli – Etappe 18: Voiron - Orcières-Merlette

Vrijdag 24 juli – Etappe 19: Gap - Alpe d'Huez

Zaterdag 25 juli – Etappe 20: Le Bourg d'Oisans - ? (nog niet bevestigd)

Zondag 26 juli – Etappe 21: Thoiry - Parijs Champs-Élysées