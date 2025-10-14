📷 Geen Tour de France voor Evenepoel in 2026? Dit is het volledige parcours volgens insiders
Foto: © photonews
Hoewel de officiële presentatie van het parcours pas op 23 oktober 2025 plaatsvindt, circuleren er al diverse betrouwbare aanwijzingen over de etappes van de Tour de France 2026. Cyclismactu bundelde de beschikbare informatie uit regionale media, hotelboekingen en interne bronnen.
De Tour de France 2026 begint op zaterdag 4 juli met een ploegentijdrit van 19,7 kilometer in Barcelona. De tweede etappe voert van Tarragona naar Barcelona en biedt kansen voor punchers. De eerste rustdag valt op maandag 13 juli.
Op zondag 12 juli staat een rit door de Dordogne gepland, van Ussel naar Bergerac. Twee dagen later volgt een bergetappe naar Le Lioran, met passages over de Pas de Peyrol (5,4 km à 8,1%), Col du Perthus (4,4 km à 7,9%) en Col de Font de Cère (3,3 km à 5,8%). Volgens La Montagne vindt de rit naar Le Lioran plaats op de Franse nationale feestdag, 14 juli.
Alpen, klassiekers en slotweek
In de tweede helft van de Tour worden aankomsten verwacht op La Planche des Belles Filles en Alpe d’Huez. Deze locaties zijn volgens insiders opgenomen in het voorlopige schema. La Flamme Rouge meldt dat de Tour lijkt te mikken op een zwaar parcours, met klassiekers en verrassende keuzes.
De slotweek zou onder meer ritten bevatten in de Jura en een tijdrit richting de regio Île-de-France. De finale vindt plaats op zondag 26 juli in Parijs. De exacte route van de slotetappe is nog niet bevestigd.
Cyclismactu verzamelde alle geruchten, lekken en regionale bevestigingen en kwam tot volgend parcours voor de editie van de Tour van volgend jaar.
Parcours Tour de France 2026
Zaterdag 4 juli – Etappe 1: Barcelona (ESP) - Barcelona (ESP), 19,7 km (ploegentijdrit)
Zondag 5 juli – Etappe 2: Tarragona (ESP) - Barcelona (ESP), 178 km
Maandag 6 juli – Etappe 3: Granollers (ESP) - Les Angles
Dinsdag 7 juli – Etappe 4: Carcassonne - Foix / Prat d'Albis
Woensdag 8 juli – Etappe 5: Lannemezan - Pau
Donderdag 9 juli – Etappe 6: Pau - Gavarnie-Gèdre
Vrijdag 10 juli – Etappe 7: Hagetmau - Bordeaux
Zaterdag 11 juli – Etappe 8: Bergerac - Périgueux
Zondag 12 juli – Etappe 9: Malemort - Ussel
Maandag 13 juli – Rustdag in het departement Cantal
Dinsdag 14 juli – Etappe 10: Aurillac - Le Lioran
Woensdag 15 juli – Etappe 11: Vichy - Circuit Nevers Magny-Cours
Donderdag 16 juli – Etappe 12: Nevers - Châlon-sur-Saône
Vrijdag 17 juli – Etappe 13: Dole - Belfort
Zaterdag 18 juli – Etappe 14: Mulhouse - Le Markstein
Zondag 19 juli – Etappe 15: Champagnole - Plateau de Solaison
Maandag 20 juli – Rustdag in Haute-Savoie
Dinsdag 21 juli – Etappe 16: Thonon-les-Bains - Evian-les-Bains (individuele tijdrit)
Woensdag 22 juli – Etappe 17: Chambéry - Voiron
Donderdag 23 juli – Etappe 18: Voiron - Orcières-Merlette
Vrijdag 24 juli – Etappe 19: Gap - Alpe d'Huez
Zaterdag 25 juli – Etappe 20: Le Bourg d'Oisans - ? (nog niet bevestigd)
Zondag 26 juli – Etappe 21: Thoiry - Parijs Champs-Élysées
🗓 SAVE THE DATE!— Tour de France™ (@LeTour) October 9, 2025
🚴♂️ Two routes. Two pelotons. Two stories waiting to be written.
On October 23rd, we reveal the courses of the #TDF2026 and the #TDFF2026 💛
Stay tuned 🔥
🚴♂️ Deux parcours. Deux pelotons. Deux histoires à écrire.
Le 23 octobre, on vous dévoile les tracés du… pic.twitter.com/xPAvB141VD
