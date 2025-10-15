🎥 Extra motivatie voor Merlier? Magnier zorgt met nieuwe zege voor opvallend duel bij Soudal Quick-Step

Paul Magnier (21) heeft in de Ronde van Guangxi na de eerste ook de tweede etappe gewonnen. Voor de jonge Fransman al zijn zestiende zege van het seizoen.

De tweede etappe van de Ronde van Guangxi lag er maar één obstakel onderweg, op zo'n dertig kilometer van de streep lag de beklimming van National Road (7.7 km aan gemiddeld 3.7%).

Enkele sprinters kwamen in de problemen, maar onder meer Paul Magnier overleefde. Soudal Quick-Step maakte jacht op een vlucht, Stan Dewulf (Decathlon-AG2R) werd als laatste ingerekend op zes kilometer van de streep.

Vijftiende overwinning van Magnier dit seizoen

Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates-XRG) probeerde met een late uitval nog aan de massasprint te ontkomen, maar dat lukte niet. Opnieuw stond er geen maat op Paul Magnier, de Fransman won met veel voorsprong.

Pavel Bittner (Picnic PostNL) werd tweede, Stanislaw Aniolkowski (Cofidis) derde. Arne Marit (Intermarché-Wanty) was de eerste Belg op de vijfde plaats. In het klassement heeft Magnier nu 14 seconden voorsprong op Kanter en Bittner.

Voor Magnier is het zijn zestiende overwinning van het seizoen, hij heeft zo één zege meer dan Tim Merlier, die later vandaag nog in actie komt in de Tour of Holland. Het wordt zo nog een spannend duel om de titel van zegekoning dit seizoen bij Soudal Quick-Step in de laatste koersweek van het jaar.