"Hij zal gulzig zijn": Paul Herygers zegt waarom hij niet twijfelt aan Thibau Nys

Het is nog zo'n twee weken wachten voor Thibau Nys opnieuw het veld zal induiken. Toch verwacht Paul Herygers dat Nys een van de dominante factoren wordt dit seizoen.

Met een Europese en Belgische titel zette Thibau Nys vorig jaar al een grote stap vooruit in het veldrijden. Hij won in totaal vijf crossen, maar mikt dit seizoen op meer. Paul Herygers acht hem daartoe in staat.

Volgens Herygers moet Nys er niet meer aan twijfelen of hij een heel veldritseizoen aankan of zwakke punten heeft. Door deze zomer de Tour te rijden, zal de motor van Nys ook weer wat groter geworden zijn.

Wordt Nys de man van het veldritseizoen?

"In de specifieke crossen die hij heeft aangestipt, zal hij gulzig zijn", zegt Herygers bij WielerFlits. "Niet dat hij met het hele brood zal gaan lopen, maar wel met een half." Scoren in het eerste deel van het seizoen zal belangrijk zijn.

Want zodra Van der Poel en ook Van Aert opnieuw aan de start staan eind december, zal het voor andere crossers zoals Nys moeilijk worden om nog veel te kunnen winnen. Dan moeten de zeges al binnen zijn.

Nys begint op 1 november aan zijn seizoen met de Koppenbergcross. Hij rijdt deze winter zo'n 22 crossen, het EK op 9 november wordt zijn eerste grote doel van het seizoen. Nys is titelverdediger in het zand van Middelkerke.