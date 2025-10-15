Pogacar of Merckx de allergrootste? Contador is klaar en duidelijk

Tadej Pogacar kende opnieuw een topseizoen met maar liefst twintig overwinningen. Voor Alberto Contador is de Sloveen echter nog niet de allerbeste renner ooit.

Strade Bianche, Ronde van Vlaanderen, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, de Dauphiné, vier ritten en het eindklassement in de Tour, het WK, het EK en de Ronde van Lombardije. Het is maar een greep uit de twintig zeges van Pogacar in 2025.

Alberto Contador is dan ook onder de indruk van wat Pogacar allemaal deed dit jaar. "Wat mij het meest bijblijft, is dat Pogacar hele moeilijke koersen zoals Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix reed en probeerde te winnen", zegt Contador bij Eurosport.

Bijna slaagde Pogacar er ook in om te winnen. In Milaan-Sanremo verloor hij de sprint van Van der Poel en Ganna, in Parijs-Roubaix moest hij Van der Poel laten rijden nadat hij een bocht had gemist op de kasseien.

Contador vindt Pogacar nog niet beter dan Merckx

"Het is iets dat we niet gewend zijn", zegt Contador. "Voor mij is het een privilege om van elke overwinning van Pogacar te mogen genieten." Voor Contador is Pogacar op weg om de beste renner ooit te worden, maar nog niet beter dan Merckx.





"We kunnen nu nog niet met zekerheid zeggen dat hij de beste ooit is, Pogacar is pas 27 jaar oud. Hij heeft nog vele jaren voor zich, maar er zijn ook grote coureurs achter Pogacar die eraan komen. Al is het gat wel groot."