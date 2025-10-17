📷 Oumi zit met dubbel gevoel over haar leven met Remco: "Ben ik me heel goed bewust van"

Oumi Rayane heeft haar masteropleiding in Toegepaste Economische Wetenschappen met specialisatie in Financiën aan de Universiteit van Brussel cum laude afgerond. De studiejaren verliepen in een atypische context, waarbij haar persoonlijke situatie een bepalende rol speelde.

Studeren naast het leven met Remco Evenepoel

Rayane combineerde haar academische traject met het leven naast een topsporter. “Mijn studententijd draaide rond constante verplaatsingen, opofferingen en het vooropstellen van zijn carrière en doelen”, schrijft ze op Instagram. Ondanks deze omstandigheden bleef ze haar opleiding voortzetten, vaak ver van de campus. “Ik studeerde zelfstandig, in hotelkamers, op vliegtuigen en tijdens lange hoogtestages”, vertelt ze.

De combinatie van studie, huishouden en een onregelmatig levensritme vergde volgens haar een grote mate van discipline. “Het leerde me veerkracht, zelfdiscipline en de ware kracht van consistentie.” De voltooiing van haar opleiding beschouwt ze als een mijlpaal waar ze met recht trots op is.

Oumi Rayane erkent privileges en spreekt steun uit

Naast haar persoonlijke inspanningen wijst Rayane op de steun die ze kreeg vanuit haar directe omgeving. “Ik ben me heel goed bewust van het comfort, de kansen en het sterke ondersteuningssysteem dat mij omringt”, klinkt het. Ze benadrukt dat niet elke student over dergelijke middelen beschikt. “Dat is iets wat ik nooit als vanzelfsprekend zal beschouwen.”

Bij het vieren van haar afstuderen richt Rayane zich ook tot studenten wereldwijd die hun opleiding niet konden voltooien. “Mijn gedachten gaan uit naar studenten die nooit de kans kregen om hun studies af te maken, vooral in Palestina en andere regio’s getroffen door oorlog en genocide.” Ze besluit: “Deze is ook voor jullie.”





Remco Evenepoel reageerde meteen via sociale media op het nieuws. “Zo trots op jou, habiba. Je hebt opnieuw bewezen hoe sterk je bent als vrouw”, stelt hij. “Love you.”