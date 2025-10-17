"Belachelijke regels": Victor Campenaerts denkt ultieme droom helemaal mis te lopen

Victor Campenaerts reageert terughoudend op de oproep van Lindsay De Vylder om Belgische wegrenners te betrekken bij de ploegenachtervolging richting de Olympische Spelen van 2028.

Victor Campenaerts bevestigt dat hij eerder al interesse toonde in het pisteproject. “Drie jaar geleden was ik daar al heel enthousiast over”, stelt hij bij Sporza. Hij voerde gesprekken met Jasper De Buyst, die zelf opnieuw meer op de piste focust.

Tien seconden

Toch twijfelt Campenaerts aan zijn huidige toegevoegde waarde. “Ik vraag me af in hoeverre ik nu nog een meerwaarde kan zijn voor de Belgische ploegenachtervolging”, zegt hij, nu al vooruitblikkend naar 2028.

De renner verwijst naar de evolutie van de nationale achtervolgingsploeg. Sinds 2022 werd het Belgische record met tien seconden aangescherpt. “Toen zou ik nog bij de vier beste Belgen geweest zijn”, klinkt het. Campenaerts erkent dat de lat sindsdien aanzienlijk hoger ligt en dat zijn selectie geen evidentie meer is.

Reglementaire obstakels

Naast sportieve overwegingen wijst Campenaerts op de complexe selectiecriteria voor de Olympische Spelen. “De regels om je te selecteren voor de Spelen zijn een kluwen”, stelt hij. Hij verduidelijkt dat het viertal van de achtervolging ook moet instaan voor deelname aan de ploegkoers en het omnium. “Ik vind dat belachelijke regels.”

Campenaerts heeft enkel interesse in de ploegenachtervolging. “Omdat dat mij een ticket voor de Spelen kan opleveren”, zegt hij. Tegelijk beseft hij dat hij zijn plaats mogelijk moet afstaan aan een renner die in andere disciplines wordt ingezet.

Zijn contract bij Visma-Lease a Bike loopt eind 2027 af. “Als ik in 2028 geen profrenner meer zou zijn, zou de ploegenachtervolging een mooie afsluiter van mijn carrière zijn”, besluit hij. “Maar ik denk niet dat het realiteit zal worden.”