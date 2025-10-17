Enkel Pogacar, Del Toro, Roglic en Vingegaard: reden bekend waarom Evenepoel niet op Cycling Masters is

Enkel Pogacar, Del Toro, Roglic en Vingegaard: reden bekend waarom Evenepoel niet op Cycling Masters is
Foto: © photonews

Zondag vindt in Andorra de eerste editie van de Cycling Masters plaats. Vier toprenners zijn van de partij, maar Remco Evenepoel ontbreekt. Organisator Betim Budzaku licht toe waarom.

De Cycling Masters in Andorra verwelkomt dit najaar vier prominente namen uit het internationale wielrennen: Tadej Pogacar, Isaac Del Toro, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. Volgens Betim Budzaku, algemeen directeur van de toeristische dienst van Andorra, was het geen probleem om hen te overtuigen. “Ze waren vanaf het eerste moment mee in het verhaal”, vertelt hij in Het Nieuwsblad.

De grootste uitdaging lag in het vinden van een geschikte datum. De organisatie mikte bewust op het einde van het seizoen, wanneer de renners hun programma hebben afgerond. Pogacar werd prioritair benaderd. “Pogacar wilden we uiteraard hebben, want hij is dé man van het moment.” Ook de deelname van Del Toro is strategisch belangrijk. “Met Del Toro zijn we heel blij, want de Latijns-Amerikaanse markt is belangrijk voor ons.”

Remco Evenepoel ontbreekt door planning

Hoewel Remco Evenepoel niet op de deelnemerslijst staat, was hij wel betrokken in de voorbereidingen. “Remco Evenepoel was zelfs de allereerste renner die we contacteerden.” Hij toonde interesse, maar kon door zijn agenda niet ingaan op de uitnodiging, zo klinkt het.

De organisatie hoopt op een succesvolle eerste editie. Indien het evenement aanslaat, wordt een vervolg overwogen. Budzaku sluit Belgische deelnames in de toekomst niet uit. “Als het zondag een succes wordt, kunnen we er misschien een traditie van maken en dan zullen er in de toekomst ook Belgen op de deelnemerslijst staan.”

Toekomstvisie

Het idee voor de Cycling Masters ontstond twee jaar geleden, maar kon toen niet gerealiseerd worden. De agenda’s van de renners bleken moeilijk op elkaar af te stemmen. “Uiteindelijk moet je volharden en een beetje geluk hebben dat het lukt.” De organisatie mikt op een jaarlijks terugkerend evenement met internationale uitstraling.

