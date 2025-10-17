"Hij wordt gezocht": Zonneveld adviseert gediskwalificeerde renner naar rechter te stappen

De diskwalificatie van Jan-Willem van Schip tijdens een rit in lijn heeft tot discussie geleid over de interpretatie van UCI-regels. Analist Thijs Zonneveld analyseert de situatie in zijn podcast en stelt juridische stappen voor.

Thijs Zonneveld bespreekt in de podcast In de Waaier de recente uitsluiting van Van Schip. De renner reed met een aangepaste houding en materiaalconfiguratie. Dat deed hij al enkele jaren geleden en toen moest iedereen met hem lachen, maar nu rijdt bijna het hele peloton daarmee.

De trend is er echter voorbij, want volgend jaar worden bredere sturen verplicht.

Van Schip paste zijn positie verder aan door hoger te zitten, in een houding die lijkt op die van een tijdrijder. De diskwalificatie was echter niet het gevolg van het stuur, maar van een specifieke zadelpen. “Dat is een zadelpen met een soort knik naar voren, waardoor hij meer naar voren kan zitten”, zegt Zonneveld. Volgens de regels mag een renner niet voor zijn bracket zitten, maar Van Schip zou binnen de richtlijnen opereren.

Juridisch advies en kritiek op UCI-aanpak

Zonneveld wijst erop dat Van Schip al drie jaar met dezelfde zadelpen rijdt en dat deze in meer dan dertig UCI-wedstrijden werd gebruikt. De uitsluiting kwam er na een interventie vanuit Zwitserland. “Dan is er een appgroep ‘Tour of Holland’ en zit er iemand van de UCI mee te kijken vanuit Zwitserland.” Op basis van een foto werd de zadelpen vergeleken met een afbeelding op de website. “Ze hebben gezegd: ‘Deze zadelpen hoort niet bij deze fiets.’ Die is niet geregistreerd en daarom niet toegestaan.”

De analist stelt dat de situatie onduidelijk is. Hij wijst op het gebruik van niet-standaard onderdelen in het peloton, zoals 3D-geprinte stuurtjes en afwijkende pedalen. Volgens hem zou een strikte toepassing van deze richtlijn leiden tot massale uitsluitingen.

Juridische stappen ondernemen

Zonneveld adviseert Van Schip en zijn ploeg Parkhotel Valkenburg om juridische stappen te overwegen. “Voor Van Schip en Parkhotel Valkenburg is dit een belangrijke koers. Het lijkt erop of hij gezocht wordt.” Hij benadrukt dat de UCI moet kunnen onderbouwen waarom een renner wordt uitgesloten, zeker als diezelfde configuratie eerder werd toegestaan. “Er is eigenlijk geen gegronde regel om hem niet te laten starten”, besluit Zonneveld.