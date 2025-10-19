Na de kritiek op de wedstrijdleiding: Tim Merlier krijgt boete voor afwezigheid

In de NIBC Tour of Holland is er de voorbije dagen al heel wat voorgevallen, met ook een paar ritten die werden stopgezet op een bepaald moment omwille van veiligheidsvoorschriften. Maar er waren nog andere voorvalletjes.

Tim Merlier was goed begonnen aan de NIBC Tour of Holland met een knappe ritzege. Een dag later was het Ethan Hayter die aan het feest was.

Vergetelheid van TIm Merlier

Hij zette de indivudele tijdrit in Etten-Leur naar zijn hand, goed om ook meteen het team van Merlier een tweede ritzege op rij op te leveren.

Tim Merlier ging ervanuit dat Hayter door zijn overwinning ook de puntentrui zou mogen overnemen, maar Hayter had nog maar 40 punten - Merlier op dat moment al 50.

Boete voor Tim Merlier

Probleem: Merlier was zich van geen kwaad bewust en was al naar de bus en daagde dus niet op voor het momentje voor de sponsors. En dat heeft hem ook wat geld gekost.

De organisatie besloot namelijk tot het geven van een boete van 500 Zwitserse Frank voor Merlier. Ondertussen heeft het probleem zich wel opgelost, want door de zege van Christophe Laporte heeft die de puntentrui ondertussen overgenomen. Op zondag is er de laatste etappe in de NIBC Tour of Holland.