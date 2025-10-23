📷 OFFICIEEL Uijtdebroeks-killer naar Tietema, ook ervaren Nederlander maakt de overstap

De ploeg van Tietema versterkt zich met twee nieuwe renners. Zowel Jannis Peter als Wout Poels maken de overstap naar de Unibet Rose Rockets.

Eerste Duitse renner voor Tietema

De Duitse renner Jannis Peter sluit zich aan bij de formatie van Tietema. De ploeg kondigde zijn komst aan via sociale media. “Welkom… Onze allereerste Duitse renner: Jannis Peter!”, klinkt het. Met deze transfer haalt de ploeg een jonge renner binnen die straf presteerde in de jeugdcategorieën en onder andere Uijtdebroeks dit jaar nog het nakijken gaf in de Czech Tour.

Peter komt over van een Duitse opleidingsploeg en geldt als een veelbelovend talent binnen het internationale wielrennen. Zijn overstap naar de Unibet Rose Rockets markeert een nieuwe stap in zijn carrière. De ploeg profileert zich als een ambitieus project binnen het continentale circuit en blijft inzetten op internationale versterking.

Wout Poels sluit zich aan bij Rockets

Naast Peter maakt ook de ervaren Nederlandse renner Wout Poels de overstap. De ploeg bevestigde zijn komst eveneens via sociale media. “Het is waar. Wout Poels is een Rocketeer”, stelt de ploeg in een bericht. Poels komt over van Astana en brengt jarenlange ervaring mee naar het team.

De komst van Poels wordt gezien als een belangrijke stap in de professionalisering van de ploeg. Met zijn palmares en koersinzicht kan hij een mentorrol opnemen binnen het jonge team. Zijn aanwezigheid biedt bovendien extra slagkracht in zwaardere ritten en eendagskoersen.

De overstap van Poels betekent ook een terugkeer naar een meer avontuurlijke ploegstructuur, na jaren bij WorldTour-teams. Zijn keuze voor Tietema onderstreept het groeiende aanzien van het project binnen het internationale peloton.

Met deze dubbele versterking zet de Unibet Rose Rockets een volgende stap in hun ontwikkeling. De combinatie van jong talent en ervaring moet de ploeg in staat stellen om zich verder te profileren in het Europese wielerpeloton.

😍 Our first ever GERMAN rider: Jannis Peter! 🇩🇪 pic.twitter.com/UjqXSt5YZr — Unibet Rose Rockets (@rockets_cycling) October 22, 2025