Tim Merlier vreesde even voor de Tour, maar hekelt ook organisatie

Tim Merlier vreesde even voor de Tour, maar hekelt ook organisatie
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De sprinters keken met een bang hartje naar de presentatie van het parcours van de Tour 2026. Het valt uiteindelijk wel mee, al blijft het aanbod voor Tim Merlier en co beperkt.

Er waren geruchten dat de Tour maar twee of drie kansen zou voorzien in 2026 voor de sprinters. Zo ver komt het niet, er zullen maximaal zes kansen zijn voor de sprinters. Wat denkt Tim Merlier van het parcours?

"Het lijkt mee te vallen, al zullen we de etappes wel nog eens in detail moeten bekijken. Er zullen kansen zijn voor de sprinters en gelukkig maar. Ik zie zo'n zes kansen, al kunnen er nog wegvallen door een lastige finale", zegt hij bij Sporza Daily. 

Moeten er meer kansen zijn voor de sprinters? "Voor mij mogen er natuurlijk meer kansen zijn voor de sprinters. Maar ze willen sensatie in de Tour en dus de saaiere ritten er zo veel mogelijk uit halen."

Eerste kans voor Merlier in rit vijf

Dit jaar kregen de sprinters nog de kans om voor de gele trui te strijden, volgend jaar zullen ze moeten wachten tot de vijfde etappe om een eerste keer te kunnen sprinten. En de eerste vier dagen zullen al lastig zijn. 

Op dag drie trekt de Tour de Pyreneeën met een aankomst op Les Angles (1,7 km aan 6,5%). "Het zal op de tanden bijten zijn tot dag vijf", besluit Merlier. "Maar het is goed dat er kansen zijn voor de sprinters."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tim Merlier

Meer nieuws

Na mislukte Tour dit jaar: Ine Beyen legt de lat hoog voor Lotte Kopecky

Na mislukte Tour dit jaar: Ine Beyen legt de lat hoog voor Lotte Kopecky

20:30
Tadej Pogacar is spelbreker: Tourbaas legt uit wat hij daaraan wil doen

Tadej Pogacar is spelbreker: Tourbaas legt uit wat hij daaraan wil doen

20:00
Tour de France bezorgt Mathieu van der Poel opnieuw stevige uppercut

Tour de France bezorgt Mathieu van der Poel opnieuw stevige uppercut

19:00
"Moeten eerlijk zijn": Paul Herygers vreest voor Eli Iserbyt

"Moeten eerlijk zijn": Paul Herygers vreest voor Eli Iserbyt

18:30
Ploegentijdrit in de Tour: Visma-Lease a Bike is kritisch en zag één iets liever anders

Ploegentijdrit in de Tour: Visma-Lease a Bike is kritisch en zag één iets liever anders

18:00
Geen Tour, wel Giro? Keuze van Evenepoel en Red Bull-BORA-hansgrohe zal van één iets afhangen Analyse

Geen Tour, wel Giro? Keuze van Evenepoel en Red Bull-BORA-hansgrohe zal van één iets afhangen

17:00
Albert en Herygers zien Nys schitteren in het veld, maar: "Moet hij mee stoppen"

Albert en Herygers zien Nys schitteren in het veld, maar: "Moet hij mee stoppen"

16:30
Tour van 2026 is voorgesteld: Plugge is helder over kansen Vingegaard én Van Aert

Tour van 2026 is voorgesteld: Plugge is helder over kansen Vingegaard én Van Aert

16:00
Geen Tour voor Evenepoel in 2026? Red Bull-BORA-hansgrohe zegt wat doorslag zal geven

Geen Tour voor Evenepoel in 2026? Red Bull-BORA-hansgrohe zegt wat doorslag zal geven

15:00
Niet alleen voor Van Aert een laatste kans: "Ook voor mannen als Sweeck, Iserbyt of Vanthourenhout"

Niet alleen voor Van Aert een laatste kans: "Ook voor mannen als Sweeck, Iserbyt of Vanthourenhout"

14:00
📷 OFFICIEEL Dit is wellicht de meest opvallende wielertransfer van het jaar

📷 OFFICIEEL Dit is wellicht de meest opvallende wielertransfer van het jaar

13:30
🎥 📷 Parcours Tour de France 2026: slecht nieuws voor Evenepoel en twee keer aankomst op Alpe d'Huez

🎥 📷 Parcours Tour de France 2026: slecht nieuws voor Evenepoel en twee keer aankomst op Alpe d'Huez

13:00
Grote bezorgdheid in peloton: "Het gaat echt niet goed, zelfs voor Soudal Quick-Step en Alpecin-Deceuninck"

Grote bezorgdheid in peloton: "Het gaat echt niet goed, zelfs voor Soudal Quick-Step en Alpecin-Deceuninck"

12:30
Hoe zit het met de winter van Mathieu van der Poel? "Dat laat MVDP niet liggen"

Hoe zit het met de winter van Mathieu van der Poel? "Dat laat MVDP niet liggen"

12:00
Grote ambitie voor Van Aert in het veldrijden? "Dan kan hij daarvan een doel maken"

Grote ambitie voor Van Aert in het veldrijden? "Dan kan hij daarvan een doel maken"

11:00
Vader van overleden renster blijft achter met veel vragen: "Wie is verantwoordelijk voor deze grote fout?"

Vader van overleden renster blijft achter met veel vragen: "Wie is verantwoordelijk voor deze grote fout?"

10:00
Na twee meetings in twee dagen: kogel lijkt door de kerk voor Biniam Girmay

Na twee meetings in twee dagen: kogel lijkt door de kerk voor Biniam Girmay

09:00
Verliest Bart Wellens zijn job als veldritcoach door fusie Lotto en Intermarché?

Verliest Bart Wellens zijn job als veldritcoach door fusie Lotto en Intermarché?

08:30
📷 OFFICIEEL Uijtdebroeks-killer naar Tietema, ook ervaren Nederlander maakt de overstap

📷 OFFICIEEL Uijtdebroeks-killer naar Tietema, ook ervaren Nederlander maakt de overstap

08:00
"Hopelijk wordt erover nagedacht": Renaat Schotte werpt renners stevig vraagstuk voor de voeten

"Hopelijk wordt erover nagedacht": Renaat Schotte werpt renners stevig vraagstuk voor de voeten

07:30
Niels Albert doet schietgebedje voor Wout van Aert: "Met de kinderen gaan spelen"

Niels Albert doet schietgebedje voor Wout van Aert: "Met de kinderen gaan spelen"

07:00
Onverwacht! Jonas Vingegaard noemt drie eendagskoersen bij naam als doelen voor 2026

Onverwacht! Jonas Vingegaard noemt drie eendagskoersen bij naam als doelen voor 2026

22/10
Dit zijn de twee renners die Pogacar het meest kunnen bedreigen, al is dat op specifiek terrein

Dit zijn de twee renners die Pogacar het meest kunnen bedreigen, al is dat op specifiek terrein

22/10
Duidelijk dat Van der Poel en Van Aert geen vrienden zijn: "Goed voor de sport als hij het WK wint"

Duidelijk dat Van der Poel en Van Aert geen vrienden zijn: "Goed voor de sport als hij het WK wint"

22/10
Michel Wuyts is zeker van zijn stuk: geen gewonnen spel voor Thibau Nys

Michel Wuyts is zeker van zijn stuk: geen gewonnen spel voor Thibau Nys

22/10
📷 Voorzitter van UCI deelt bijzonder bericht over 'goede vriend die in de gevangenis zit' Naast de fiets

📷 Voorzitter van UCI deelt bijzonder bericht over 'goede vriend die in de gevangenis zit'

22/10
📷 Twee Belgen op de shortlist voor Vélo d'Or: geen Kopecky, Van Aert kan nevenprijs winnen

📷 Twee Belgen op de shortlist voor Vélo d'Or: geen Kopecky, Van Aert kan nevenprijs winnen

22/10
Jan Bakelants is opvallend mild voor Arnaud De Lie en heeft daar een goede reden voor

Jan Bakelants is opvallend mild voor Arnaud De Lie en heeft daar een goede reden voor

22/10
Fusieploeg Lotto en Intermarché: deze toprenners hebben nog niet toegezegd

Fusieploeg Lotto en Intermarché: deze toprenners hebben nog niet toegezegd

22/10
"Hij heeft zijn plafond bereikt": enkel dit is nog haalbaar voor Vingegaard

"Hij heeft zijn plafond bereikt": enkel dit is nog haalbaar voor Vingegaard

22/10
OFFICIEEL Oude krijger verlengt nog maar eens contract en hij is lang niet de enige

OFFICIEEL Oude krijger verlengt nog maar eens contract en hij is lang niet de enige

22/10
Bas Tietema laat eigen naam uit wielerploeg verdwijnen en heeft daar goede reden voor

Bas Tietema laat eigen naam uit wielerploeg verdwijnen en heeft daar goede reden voor

22/10
Jordi Meeus licht tipje van de sluier: dit staat er Evenepoel deze week te wachten bij Red Bull

Jordi Meeus licht tipje van de sluier: dit staat er Evenepoel deze week te wachten bij Red Bull

22/10
Jan Bakelants ziet Remco Evenepoel dit jaar nog een record evenaren

Jan Bakelants ziet Remco Evenepoel dit jaar nog een record evenaren

22/10
Meent hij dat echt allemaal? Roglic doet boekje open over komst van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Meent hij dat echt allemaal? Roglic doet boekje open over komst van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe

22/10
WK baanwielrennen van start: dit zijn alle momenten dat de Belgen in actie komen

WK baanwielrennen van start: dit zijn alle momenten dat de Belgen in actie komen

22/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Rasmussen Eli Iserbyt Thibau Nys Lotte Kopecky Wout Poels Biniam Girmay Bas Tietema Tim Merlier Niels Albert Jan Bakelants Enric Mas Nicolau Jordi Meeus Cian Uijtdebroeks Nairo Alexander Quintana Rojas Yara Kastelijn Dylan Groenewegen

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved