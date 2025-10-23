Tim Merlier vreesde even voor de Tour, maar hekelt ook organisatie

De sprinters keken met een bang hartje naar de presentatie van het parcours van de Tour 2026. Het valt uiteindelijk wel mee, al blijft het aanbod voor Tim Merlier en co beperkt.

Er waren geruchten dat de Tour maar twee of drie kansen zou voorzien in 2026 voor de sprinters. Zo ver komt het niet, er zullen maximaal zes kansen zijn voor de sprinters. Wat denkt Tim Merlier van het parcours?

"Het lijkt mee te vallen, al zullen we de etappes wel nog eens in detail moeten bekijken. Er zullen kansen zijn voor de sprinters en gelukkig maar. Ik zie zo'n zes kansen, al kunnen er nog wegvallen door een lastige finale", zegt hij bij Sporza Daily.

Moeten er meer kansen zijn voor de sprinters? "Voor mij mogen er natuurlijk meer kansen zijn voor de sprinters. Maar ze willen sensatie in de Tour en dus de saaiere ritten er zo veel mogelijk uit halen."

Eerste kans voor Merlier in rit vijf

Dit jaar kregen de sprinters nog de kans om voor de gele trui te strijden, volgend jaar zullen ze moeten wachten tot de vijfde etappe om een eerste keer te kunnen sprinten. En de eerste vier dagen zullen al lastig zijn.

Op dag drie trekt de Tour de Pyreneeën met een aankomst op Les Angles (1,7 km aan 6,5%). "Het zal op de tanden bijten zijn tot dag vijf", besluit Merlier. "Maar het is goed dat er kansen zijn voor de sprinters."