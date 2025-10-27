Groene trui in de Tour van 2026? Dit worden de cruciale punten voor Jasper Philipsen

De Tour de France van 2026 telt zes tot zeven sprintkansen. Volgens Johan Vansummeren wordt het parcours geen luxe voor sprinters. Jasper Philipsen zal strategisch moeten koersen om zijn ambities voor het puntenklassement waar te maken.

Eerste sprintkans pas op dag vijf

De eerste echte mogelijkheid voor een massasprint in de Tour van 2026 komt pas op de vijfde wedstrijddag. Die etappe eindigt in Pau, een locatie waar Jasper Philipsen eerder al succesvol was. Johan Vansummeren wijst erop dat snelle renners zoals Milan, Merlier en Magnier tegen dan al veel energie verbruikt zullen hebben.

Philipsen zal die kans moeten benutten, zeker met het oog op het puntenklassement. De groene trui vereist consistentie en tactisch inzicht, vooral in een editie met beperkte sprintetappes. Vansummeren waarschuwt onze landgenoot dan ook.

Volgens de analist zal Philipsen minstens één à twee heuvelritten moeten doorkomen om een voorsprong op zijn concurrenten uit te bouwen. Dat vergt niet alleen fysieke paraatheid, maar ook koersinzicht en ploegondersteuning.

Tussensprints als beslissende factor

Naast de reguliere aankomsten kunnen ook de tussensprints een doorslaggevende rol spelen in de strijd om groen. De locatie en timing van die sprints zijn cruciaal. “Hij zal geluk moeten hebben met de locaties van de tussensprints. Die zouden wel eens cruciaal kunnen worden in de jacht op groen”, klinkt het bij Vansummeren in Het Belang van Limburg.





Philipsen zal dus alert moeten zijn in ritten die op papier geen sprintkansen bieden, maar wel punten opleveren onderweg. De positionering in het peloton en de samenwerking met zijn ploeg zullen daarbij bepalend zijn.

Concurrentie blijft stevig

De concurrentie voor het puntenklassement is breed. Naast gevestigde namen als Merlier en Milan, duiken ook jonge sprinters op die hun kans willen grijpen. Philipsen zal dus niet alleen moeten rekenen op zijn snelheid, maar ook op regelmaat en recuperatievermogen.