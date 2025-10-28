📷 EK veldrijden in Middelkerke: bondscoach De Clercq moet twee Belgen teleurstellen

Bondscoach Angelo De Clercq heeft de selecties bekendgemaakt voor het EK veldrijden in Middelkerke. Titelverdediger Thibau Nys is ook van de partij.

Dit weekend staan in Oudenaarde en Lokeren de eerste twee manches van de X2O Trofee op het programma, maar bij veel crossers zit het EK veldrijden op 8 en 9 november in Middelkerke al in het achterhoofd.

Bij de mannen is titelverdediger Thibau Nys, die nog geen cross reed, er weinig verrassend bij. Doordat de cross in Middelkerke traditioneel na het WK wordt gereden, stond Nys er sinds 2021 niet meer aan de start.

Kuypers en Vandebosch vallen naast de selectie

Naast Nys staan ook Toon Aerts, Jente Michael, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Niels Vandeputte, Emiel Verstrynge en Joran Wyseure aan de start. Gerben Kuypers, Witse Meeussen, Toon Vandebosch en Victor Van De Putte zijn reserve.

Gerben Kuypers woont in Middelkerke, maar heeft de EK-selectie dus niet gehaald. Hij kon nog niet overtuigen dit seizoen. Toon Vandebosch deed dat wel, tien dagen geleden won hij nog in Essen, maar zal ook niet aan de start staan.

Vijf Belgische vrouwen op EK veldrijden

Bij de vrouwen, die op 8 november hun EK rijden, is Belgisch kampioen Marion Norbert Riberolle erbij, net als Julie Brouwers, Kiona Crabbé, Jinse Peeters en Laura Verdonschot. Er zijn geen reserves.