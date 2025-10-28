"Mijn eeuwige stokpaardje": De Ketele onthult geheim van succes De Vylder en Van den Bossche

Met Fabio Van den Bossche en Lindsay De Vylder is België opnieuw wereldkampioen ploegkoers. Zijn volgen onder meer ex-bondscoach Kenny De Ketele op.

Voor de derde keer sinds het WK ploegkoers in 1995 wordt georganiseerd, pakten Belgen de regenboogtrui. Etienne De Wilde en Matthew Gilmore zorgden voor de Belgische primeur in 1998.

Gijs Van Hoecke en Kenny De Ketele zorgden in 2012 voor de tweede Belgische wereldtitel en vorige week pakten Lindsay De Vylder en Fabio Van den Bossche de regenboogtrui in het Chileense Santiago.

De Vylder en Van den Bossche reden perfecte ploegkoers

Volgens De Ketele komen De Vylder en Van den Bossche niet uit het niets, want het is een werk van jaren geweest. De Ketele werkte daar tot eind vorig jaar aan mee als bondscoach. Hij zag De Vylder en Van den Bossche een perfecte wedstrijd rijden.

"Technisch en tactisch staken ze er sowieso al bovenuit. Als je dan nog eens over díe beentjes beschikt... Ze maakten van Linds de rapste en van Fabio de sterkste", zegt De Ketele bij HLN.





De Ketele zag hen volwassen rijden, snelle beslissingen nemen en ook rustpauzes inbouwen. "Mijn eeuwige ‘stokpaardje’. Durf, na gewonnen punten, eens een sprint over te slaan." Het zit bij De Vylder en Van den Bossche inmiddels ingebakken.