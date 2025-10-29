Geen Tour de France voor Jonas Vingegaard in 2026?

Geen Tour de France voor Jonas Vingegaard in 2026?
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De deelname van Jonas Vingegaard aan de Tour de France in 2026 is nog niet definitief. Binnen Team Visma Lease a Bike wordt de druk op de Deense kopman erkend, maar ook het belang van aanwezigheid bij het grootste wielerevenement van het jaar benadrukt.

Druk en hectiek rond Vingegaard

Volgens ploegleider Richard Plugge is de Tour een intensieve periode voor alle betrokkenen. “Jonas wil heel graag naar de Tour, maar er ligt natuurlijk een enorme druk op en het is heel hectisch. Voor ons allemaal”, vertelt hij aan Indeleiderstrui. Daarmee wijst hij op de mentale belasting die gepaard gaat met het rijden voor het klassement.

Plugge begrijpt dat Vingegaard soms twijfelt over deelname, iets wat ook bij Tadej Pogacar een issue is. Toch blijft de aantrekkingskracht van het evenement groot. De Nederlander benadrukt dat Vingegaard zich bewust is van het belang van de Tour binnen het wielerseizoen.

Plugge: “Pressure is a privilege”

Over de aanpak richting 2026 is nog geen definitieve beslissing genomen. Plugge geeft aan dat hierover intern overleg zal plaatsvinden. “Hoe we het precies gaan doen, moeten we nog bespreken”, zegt hij. De druk op de renners is volgens hem vergelijkbaar met die van eerdere jaren.

Plugge verwijst naar een bekende uitspraak van Billie Jean King om zijn visie op prestatiedruk te duiden. “Ik zeg altijd: pressure is a privilege”, stelt hij. “Als je geen druk zou hebben, doe je niet mee. En wij doen mee, dus dan is het goed om die druk te voelen.”

Vingegaard blijft gemotiveerd

Ondanks de twijfels blijft Vingegaard gemotiveerd om deel te nemen. Plugge merkt op dat de renner het belang van de Tour inziet. “Maar tegelijkertijd mis je het mooiste feestje van het jaar als je er niet bent. En dat weet hij ook, dus hij wil er ook heel graag bijzijn”, vertelt hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
La Course by Le Tour de France
Jonas Vingegaard Rasmussen

Meer nieuws

Hij kreeg een vette cheque aangeboden van Lance Armstrong: "Maar die heb ik geweigerd"

Hij kreeg een vette cheque aangeboden van Lance Armstrong: "Maar die heb ik geweigerd"

18:30
"Het moet gebeuren": Thibau Nys zegt hoe hoog de lat dit veldritseizoen wel ligt voor hem

"Het moet gebeuren": Thibau Nys zegt hoe hoog de lat dit veldritseizoen wel ligt voor hem

18:00
"Ze denken allemaal dat ze de nieuwe Pogacar of Remco gaan missen": Belgisch renner haalt snoeihard uit

"Ze denken allemaal dat ze de nieuwe Pogacar of Remco gaan missen": Belgisch renner haalt snoeihard uit

17:00
Alles ok Mathieu? Van der Poel moet toegeven op 'gepensioneerde' renner

Alles ok Mathieu? Van der Poel moet toegeven op 'gepensioneerde' renner

16:30
4.800 flessen champagne: E3 Saxo Classic blijft in Harelbeke en onthult gigantische cijfers

4.800 flessen champagne: E3 Saxo Classic blijft in Harelbeke en onthult gigantische cijfers

16:00
RIP! Oud-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik en Touretappe overleden

RIP! Oud-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik en Touretappe overleden

14:00
Opnieuw geen Mads Pedersen in de Tour? Lidl-Trek ziet groot probleem

Opnieuw geen Mads Pedersen in de Tour? Lidl-Trek ziet groot probleem

13:30
Nooit meer in de cross? Tom Pidcock is bijzonder helder over het veldrijden

Nooit meer in de cross? Tom Pidcock is bijzonder helder over het veldrijden

13:00
Na 16 jaar niet meer bij de broers Roodhooft: Sanne Cant legt uit waarom

Na 16 jaar niet meer bij de broers Roodhooft: Sanne Cant legt uit waarom

12:30
🎥 Wout van Aert daagt fans uit en hangt er ook prijs aan vast

🎥 Wout van Aert daagt fans uit en hangt er ook prijs aan vast

12:00
"Als het slecht gaat...": Heulot onthult hoe Lotto omging met slechte periode van De Lie

"Als het slecht gaat...": Heulot onthult hoe Lotto omging met slechte periode van De Lie

11:00
Gebroken beloftes: Belgische renner onthult hoe Intermarché-Wanty hem dumpte

Gebroken beloftes: Belgische renner onthult hoe Intermarché-Wanty hem dumpte

10:00
Julien Vermote zit opnieuw zonder ploeg: twee zaken spelen in zijn nadeel

Julien Vermote zit opnieuw zonder ploeg: twee zaken spelen in zijn nadeel

09:30
📷 Lars van der Haar (34) zet punt achter carrière en geeft ook reden waarom

📷 Lars van der Haar (34) zet punt achter carrière en geeft ook reden waarom

09:00
'Visma-Lease a Bike heeft vervanger voor Cian Uijtdebroeks beet'

'Visma-Lease a Bike heeft vervanger voor Cian Uijtdebroeks beet'

08:30
"De UCI berooft ons": Duitsers halen stevig uit na ploegkoers op WK baanwielrennen

"De UCI berooft ons": Duitsers halen stevig uit na ploegkoers op WK baanwielrennen

08:00
"Je wil het niet weten": Toon Aerts weet wat hem te wachten staat

"Je wil het niet weten": Toon Aerts weet wat hem te wachten staat

07:00
Wereldkampioen De Vylder vertrekt, acht nieuwkomers: Flanders-Baloise heeft selectie voor 2026 klaar

Wereldkampioen De Vylder vertrekt, acht nieuwkomers: Flanders-Baloise heeft selectie voor 2026 klaar

21:30
Ondanks alle protesten en controverse: Israël droomt van... Tour de France

Ondanks alle protesten en controverse: Israël droomt van... Tour de France

20:30
"Nog nooit zoiets meegemaakt": UAE-manager beseft het nog niet goed

"Nog nooit zoiets meegemaakt": UAE-manager beseft het nog niet goed

20:00
Uitspraken Skjelmose over Ayuso zinderen na: Lidl-Trek komt met reactie

Uitspraken Skjelmose over Ayuso zinderen na: Lidl-Trek komt met reactie

19:00
Het moet hem nog beter maken: Tourrevelatie Florian Lipowitz onderging operatie

Het moet hem nog beter maken: Tourrevelatie Florian Lipowitz onderging operatie

28/10
Tom Meeusen (36) verklaart waarom hij nog altijd crost en onthult zijn laatste droom

Tom Meeusen (36) verklaart waarom hij nog altijd crost en onthult zijn laatste droom

28/10
Staflid Visma-LaB doet dringende oproep: "Stop daarmee, maar Van Aert en Van der Poel mogen wel"

Staflid Visma-LaB doet dringende oproep: "Stop daarmee, maar Van Aert en Van der Poel mogen wel"

28/10
📷 EK veldrijden in Middelkerke: bondscoach De Clercq moet twee Belgen teleurstellen

📷 EK veldrijden in Middelkerke: bondscoach De Clercq moet twee Belgen teleurstellen

28/10
Twaalf crossen achter betaalmuur: Telenet verklaart waarom dat noodzakelijk is

Twaalf crossen achter betaalmuur: Telenet verklaart waarom dat noodzakelijk is

28/10
Stevig signaal richting Evenepoel: Lipowitz spreekt zich uit over de Giro én de Tour

Stevig signaal richting Evenepoel: Lipowitz spreekt zich uit over de Giro én de Tour

28/10
📷 Wiebes deelt haatbericht na zware valpartij op WK baanwielrennen en komt met stevig antwoord

📷 Wiebes deelt haatbericht na zware valpartij op WK baanwielrennen en komt met stevig antwoord

28/10
Moeten twee Belgische nieuwkomers vrezen? Ook financiële problemen bij Jayco AlUla

Moeten twee Belgische nieuwkomers vrezen? Ook financiële problemen bij Jayco AlUla

28/10
📷 Blik achter de schermen: Van Aert alweer aan het trainen, Merlier eindelijk toe aan rust

📷 Blik achter de schermen: Van Aert alweer aan het trainen, Merlier eindelijk toe aan rust

28/10
"Mijn eeuwige stokpaardje": De Ketele onthult geheim van succes De Vylder en Van den Bossche

"Mijn eeuwige stokpaardje": De Ketele onthult geheim van succes De Vylder en Van den Bossche

28/10
Dubbel zo veel bonificaties: X²O Badkamers Trofee pakt uit met nieuwe regel

Dubbel zo veel bonificaties: X²O Badkamers Trofee pakt uit met nieuwe regel

28/10
'UAE en Visma strijden om nummer zes van de Amstel Gold Race binnen te halen'

'UAE en Visma strijden om nummer zes van de Amstel Gold Race binnen te halen'

28/10
Broers Roodhooft helpen vaste waarde in de top tien uit de nood

Broers Roodhooft helpen vaste waarde in de top tien uit de nood

28/10
UAE Team Emirates-XRG dient Patrick Evenepoel duidelijk van antwoord over Tadej Pogacar

UAE Team Emirates-XRG dient Patrick Evenepoel duidelijk van antwoord over Tadej Pogacar

28/10
Pedersen op weg naar Uno-X? Manager Hushovd onthult visie van zijn ploeg

Pedersen op weg naar Uno-X? Manager Hushovd onthult visie van zijn ploeg

28/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Bart Wellens Thibau Nys Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Toon Aerts Jasper Philipsen Julien Vermote Stephane Heulot Mads Pedersen Jan Bakelants Dries De Bondt Greg Van Avermaet Lorena Wiebes Bradley Wiggins Yves Lampaert Tom Meeusen Johan Vansummeren Mattias Skjelmose

Nieuwste reacties

de_mettes de_mettes over "Paar keer oerechance gehad": Yves Lampaert staat stil bij noodlottige val van landgenoot info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved