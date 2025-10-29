Geen Tour de France voor Jonas Vingegaard in 2026?

De deelname van Jonas Vingegaard aan de Tour de France in 2026 is nog niet definitief. Binnen Team Visma Lease a Bike wordt de druk op de Deense kopman erkend, maar ook het belang van aanwezigheid bij het grootste wielerevenement van het jaar benadrukt.

Druk en hectiek rond Vingegaard

Volgens ploegleider Richard Plugge is de Tour een intensieve periode voor alle betrokkenen. “Jonas wil heel graag naar de Tour, maar er ligt natuurlijk een enorme druk op en het is heel hectisch. Voor ons allemaal”, vertelt hij aan Indeleiderstrui. Daarmee wijst hij op de mentale belasting die gepaard gaat met het rijden voor het klassement.

Plugge begrijpt dat Vingegaard soms twijfelt over deelname, iets wat ook bij Tadej Pogacar een issue is. Toch blijft de aantrekkingskracht van het evenement groot. De Nederlander benadrukt dat Vingegaard zich bewust is van het belang van de Tour binnen het wielerseizoen.

Plugge: “Pressure is a privilege”

Over de aanpak richting 2026 is nog geen definitieve beslissing genomen. Plugge geeft aan dat hierover intern overleg zal plaatsvinden. “Hoe we het precies gaan doen, moeten we nog bespreken”, zegt hij. De druk op de renners is volgens hem vergelijkbaar met die van eerdere jaren.

Plugge verwijst naar een bekende uitspraak van Billie Jean King om zijn visie op prestatiedruk te duiden. “Ik zeg altijd: pressure is a privilege”, stelt hij. “Als je geen druk zou hebben, doe je niet mee. En wij doen mee, dus dan is het goed om die druk te voelen.”

Vingegaard blijft gemotiveerd

Ondanks de twijfels blijft Vingegaard gemotiveerd om deel te nemen. Plugge merkt op dat de renner het belang van de Tour inziet. “Maar tegelijkertijd mis je het mooiste feestje van het jaar als je er niet bent. En dat weet hij ook, dus hij wil er ook heel graag bijzijn”, vertelt hij.