Geen wereldtitel: Van der Haar is duidelijk over kwelduivels Van der Poel en Van Aert

Lars van der Haar is aan zijn laatste seizoen als crosser bezig. Dat de Nederlander dat zonder wereldtitel zal doen, komt onder meer door Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

Twee keer zilver en twee keer brons pakte Lars van der Haar op het WK veldrijden. Zijn laatste zilveren medaille dateert van 2022, toen Tom Pidcock profiteerde van de afwezigheid van Van Aert en Van der Poel in de VS.

In 2013 botste Van der Haar nog op Sven Nys, in 2015 en 2016 pakten de piepjonge Mathieu van der Poel en Wout van Aert de regenboogtrui. Behalve Pidcock in 2022 zouden Van der Poel of Van Aert sinds 2015 altijd de wereldtitel pakken.

Van der Haar botste op Van der Poel en Van Aert

"Ik heb het geluk en de pech gehad dat ik de generatie-Mathieu van der Poel en Wout van Aert heb meegemaakt. Op het moment dat ik dacht wereldkampioen te kunnen worden tegen de generatie-Sven Nys, kwamen die jongens over", zegt Van der Haar bij NOS.

"Toen kon ik gedag zeggen tegen de WK's." De Nederlander ziet echter niet alleen nadelen aan de dominantie van Van der Poel en Van Aert, want het heeft het veldrijden ook veel bijgebracht.

"Het is ook heel mooi om tegen die jongens te hebben mogen fietsen en ze ook te zien groeien. Ik denk dat veel mensen de anderen dan als 'best of the rest' zien. En het is niet dat je je daarbij neerlegt, maar het is gewoon zo."