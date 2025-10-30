Geen wereldtitel: Van der Haar is duidelijk over kwelduivels Van der Poel en Van Aert

Geen wereldtitel: Van der Haar is duidelijk over kwelduivels Van der Poel en Van Aert
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lars van der Haar is aan zijn laatste seizoen als crosser bezig. Dat de Nederlander dat zonder wereldtitel zal doen, komt onder meer door Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

Twee keer zilver en twee keer brons pakte Lars van der Haar op het WK veldrijden. Zijn laatste zilveren medaille dateert van 2022, toen Tom Pidcock profiteerde van de afwezigheid van Van Aert en Van der Poel in de VS. 

In 2013 botste Van der Haar nog op Sven Nys, in 2015 en 2016 pakten de piepjonge Mathieu van der Poel en Wout van Aert de regenboogtrui. Behalve Pidcock in 2022 zouden Van der Poel of Van Aert sinds 2015 altijd de wereldtitel pakken. 

Van der Haar botste op Van der Poel en Van Aert

"Ik heb het geluk en de pech gehad dat ik de generatie-Mathieu van der Poel en Wout van Aert heb meegemaakt. Op het moment dat ik dacht wereldkampioen te kunnen worden tegen de generatie-Sven Nys, kwamen die jongens over", zegt Van der Haar bij NOS. 

"Toen kon ik gedag zeggen tegen de WK's." De Nederlander ziet echter niet alleen nadelen aan de dominantie van Van der Poel en Van Aert, want het heeft het veldrijden ook veel bijgebracht. 

"Het is ook heel mooi om tegen die jongens te hebben mogen fietsen en ze ook te zien groeien. Ik denk dat veel mensen de anderen dan als 'best of the rest' zien. En het is niet dat je je daarbij neerlegt, maar het is gewoon zo."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Lars Van Der Haar

Meer nieuws

Nys start met ander gevoel aan seizoen, maar weet ook dat schijn kan bedriegen

Nys start met ander gevoel aan seizoen, maar weet ook dat schijn kan bedriegen

19:00
📷 Snelheidsduivel Lotte Kopecky geniet met volle teugen samen met... Axel Merckx

📷 Snelheidsduivel Lotte Kopecky geniet met volle teugen samen met... Axel Merckx

18:30
Bommetje bij ploeg van Remco Evenepoel: Oier Lazkano loopt tegen de lamp

Bommetje bij ploeg van Remco Evenepoel: Oier Lazkano loopt tegen de lamp

17:35
Bart Wellens kreeg zekerheid en mag zo eindelijk samenwerken met topcrosser

Bart Wellens kreeg zekerheid en mag zo eindelijk samenwerken met topcrosser

16:30
"Cirkel is rond": Sam Bennett vindt onderdak bij ploeg met heel wat Belgen

"Cirkel is rond": Sam Bennett vindt onderdak bij ploeg met heel wat Belgen

16:00
Nieuwe stap in de fusie met Lotto: Intermarché-Wanty neemt na tien jaar afscheid

Nieuwe stap in de fusie met Lotto: Intermarché-Wanty neemt na tien jaar afscheid

15:00
Vakantie moest wachten voor windtunnel: Specialized verklaart waarom Evenepoel nu naar de VS moest

Vakantie moest wachten voor windtunnel: Specialized verklaart waarom Evenepoel nu naar de VS moest

14:00
Koren op de molen van Deense Visma-kritiek: "Wij willen GC Wout, vergeet Jonas Vingegaard"

Koren op de molen van Deense Visma-kritiek: "Wij willen GC Wout, vergeet Jonas Vingegaard"

13:30
Twijfels over Tour-deelname Van der Poel en concrete verwachtingen voor Van Aert: "Dan krijg je pure chaos"

Twijfels over Tour-deelname Van der Poel en concrete verwachtingen voor Van Aert: "Dan krijg je pure chaos"

13:00
Dan toch niet zo onlogisch: er zit meer achter transfer Uijtdebroeks naar Movistar dan iedereen denkt

Dan toch niet zo onlogisch: er zit meer achter transfer Uijtdebroeks naar Movistar dan iedereen denkt

12:30
Remco Evenepoel heeft trip naar Amerika gemaakt in zoektocht naar perfectie: "Zoals een Formule 1-piloot"

Remco Evenepoel heeft trip naar Amerika gemaakt in zoektocht naar perfectie: "Zoals een Formule 1-piloot"

11:00
Wout als vergeten detail: Del Toro streng voor UAE-ploegleiding die hem niet meteen vertelde over Van Aert

Wout als vergeten detail: Del Toro streng voor UAE-ploegleiding die hem niet meteen vertelde over Van Aert

09:00
Actie die Wout van Aert in België veel kritiek opleverde wordt nu juist geprezen: "Een briljant voorbeeld"

Actie die Wout van Aert in België veel kritiek opleverde wordt nu juist geprezen: "Een briljant voorbeeld"

08:30
Wielrenner die wekenlang in coma lag zorgt voor comeback van het jaar en charmeert met typisch gebaar

Wielrenner die wekenlang in coma lag zorgt voor comeback van het jaar en charmeert met typisch gebaar

07:30
Nieuwe ploegleider bij Red Bull-BORA-hansgrohe zegt welke rol Evenepoel kan krijgen in grote rondes

Nieuwe ploegleider bij Red Bull-BORA-hansgrohe zegt welke rol Evenepoel kan krijgen in grote rondes

07:00
"Twee races waar ik van droom": Renner van Soudal Quick-Step kijkt enorm uit naar 2026

"Twee races waar ik van droom": Renner van Soudal Quick-Step kijkt enorm uit naar 2026

21:30
Renner loopt stevige schorsing op van bijna twee jaar

Renner loopt stevige schorsing op van bijna twee jaar

20:30
Verhaal volledig voorbij of mag Robbe Ghys toch nog op de piste rijden van zijn nieuwe ploeg?

Verhaal volledig voorbij of mag Robbe Ghys toch nog op de piste rijden van zijn nieuwe ploeg?

20:00
Tietema zegt wat er met UAE Team Emirates moet gebeuren om de koers 'eerlijker' te maken

Tietema zegt wat er met UAE Team Emirates moet gebeuren om de koers 'eerlijker' te maken

29/10
Hij kreeg een vette cheque aangeboden van Lance Armstrong: "Maar die heb ik geweigerd"

Hij kreeg een vette cheque aangeboden van Lance Armstrong: "Maar die heb ik geweigerd"

29/10
"Het moet gebeuren": Thibau Nys zegt hoe hoog de lat dit veldritseizoen wel ligt voor hem

"Het moet gebeuren": Thibau Nys zegt hoe hoog de lat dit veldritseizoen wel ligt voor hem

29/10
📷 Lars van der Haar (34) zet punt achter carrière en geeft ook reden waarom

📷 Lars van der Haar (34) zet punt achter carrière en geeft ook reden waarom

29/10
"Ze denken allemaal dat ze de nieuwe Pogacar of Remco gaan missen": Belgisch renner haalt snoeihard uit

"Ze denken allemaal dat ze de nieuwe Pogacar of Remco gaan missen": Belgisch renner haalt snoeihard uit

29/10
Alles ok Mathieu? Van der Poel moet toegeven op 'gepensioneerde' renner

Alles ok Mathieu? Van der Poel moet toegeven op 'gepensioneerde' renner

29/10
4.800 flessen champagne: E3 Saxo Classic blijft in Harelbeke en onthult gigantische cijfers

4.800 flessen champagne: E3 Saxo Classic blijft in Harelbeke en onthult gigantische cijfers

29/10
Geen Tour de France voor Jonas Vingegaard in 2026?

Geen Tour de France voor Jonas Vingegaard in 2026?

29/10
RIP! Oud-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik en Touretappe overleden

RIP! Oud-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik en Touretappe overleden

29/10
Opnieuw geen Mads Pedersen in de Tour? Lidl-Trek ziet groot probleem

Opnieuw geen Mads Pedersen in de Tour? Lidl-Trek ziet groot probleem

29/10
Nooit meer in de cross? Tom Pidcock is bijzonder helder over het veldrijden

Nooit meer in de cross? Tom Pidcock is bijzonder helder over het veldrijden

29/10
Na 16 jaar niet meer bij de broers Roodhooft: Sanne Cant legt uit waarom

Na 16 jaar niet meer bij de broers Roodhooft: Sanne Cant legt uit waarom

29/10
🎥 Wout van Aert daagt fans uit en hangt er ook prijs aan vast

🎥 Wout van Aert daagt fans uit en hangt er ook prijs aan vast

29/10
"Als het slecht gaat...": Heulot onthult hoe Lotto omging met slechte periode van De Lie

"Als het slecht gaat...": Heulot onthult hoe Lotto omging met slechte periode van De Lie

29/10
Gebroken beloftes: Belgische renner onthult hoe Intermarché-Wanty hem dumpte

Gebroken beloftes: Belgische renner onthult hoe Intermarché-Wanty hem dumpte

29/10
Julien Vermote zit opnieuw zonder ploeg: twee zaken spelen in zijn nadeel

Julien Vermote zit opnieuw zonder ploeg: twee zaken spelen in zijn nadeel

29/10
'Visma-Lease a Bike heeft vervanger voor Cian Uijtdebroeks beet'

'Visma-Lease a Bike heeft vervanger voor Cian Uijtdebroeks beet'

29/10
"De UCI berooft ons": Duitsers halen stevig uit na ploegkoers op WK baanwielrennen

"De UCI berooft ons": Duitsers halen stevig uit na ploegkoers op WK baanwielrennen

29/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Thibau Nys Mathieu Van Der Poel Toon Aerts Julien Vermote Lars Van Der Haar Bart Wellens Tadej Pogacar Lindsay De Vylder Bas Tietema Roger Kluge Robbe Ghys Vinicius Rangel Costa Filippo Baroncini Stephane Heulot Alexander Krieger Arnaud De Lie Christophe Laporte Tom Paquot

Nieuwste reacties

de_mettes de_mettes over "Paar keer oerechance gehad": Yves Lampaert staat stil bij noodlottige val van landgenoot info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved