Nieuwe ploegleider bij Red Bull-BORA-hansgrohe zegt welke rol Evenepoel kan krijgen in grote rondes

De komst van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe vanaf 2026 zorgt voor nieuwe afwegingen binnen de ploegleiding. Met meerdere potentiële kopmannen in de selectie wordt gewacht op de parcoursen van Giro en Vuelta alvorens definitieve keuzes te maken.

Zak Dempster over leiderschap en selectie

Ploegleider Zak Dempster bevestigt dat de interne verdeling nog niet vastligt. “We moeten voorlopig het schip stabiel houden en afwachten”, stelt hij in een gesprek met wielerjournalist Daniel Benson. De Australische coach voegt eraan toe dat hij hierover al gesprekken voerde met de betrokken renners. Volgens hem is er voldoende kwaliteit in de ploeg om zich te richten op podiumplaatsen in grote rondes.

Naast Evenepoel en Florian Lipowitz noemt Dempster ook Giulio Pellizzari, Jai Hindley en Dani Martinez als kandidaten. “Mensen vergeten snel dat hij vorig jaar tweede werd in de Giro”, zegt hij over Martinez. Aleksandr Vlasov wordt eveneens genoemd als onderdeel van de kern. De ploeg beschikt volgens Dempster over een “geweldige groep jongens”.

Een scenario met gedeeld leiderschap wordt niet uitgesloten. “Als Remco en Lipowitz in topvorm zijn, weet ik zeker dat het een gezamenlijke leiderschapsstrategie zou zijn”, stelt Dempster. Daarmee hint hij op een model waarbij meerdere renners binnen één ronde als kopman opereren.

Onzekerheid rond Roglic en parcourskeuze

Opvallend is dat Primoz Roglic niet expliciet wordt opgenomen in de leiderschapsplannen. Dempster noemt hem wel als toprenner, maar houdt de opties open. “Misschien. Dat is te moeilijk te zeggen”, zegt hij over een mogelijke rol van Roglic in 2026. De Sloveen blijft voorlopig buiten de concrete scenario’s.





De definitieve verdeling van de renners over de grote rondes hangt af van de parcoursen van Giro d’Italia en Vuelta a España. Dempster geeft aan dat hij eerst wil begrijpen hoe die wedstrijden eruitzien en hoe de renners zich daartoe verhouden. “Het gaat erom hoe ze op dit moment met elkaar verweven zijn”, stelt hij.

De ploegleiding mikt op een strategie waarbij het potentieel van de selectie maximaal benut wordt. De keuze voor Evenepoel lijkt gericht op de Tour, al is dat nog niet bevestigd. Binnen Red Bull-BORA-hansgrohe wordt gewerkt aan een model waarin meerdere renners tegelijk kunnen uitblinken. Een definitieve beslissing volgt na bekendmaking van de parcoursen.