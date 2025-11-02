Evenepoel weet waar hij aan toe is: Roglic spreekt zijn ambities uit voor 2026

Met Remco Evenepoel krijgt Red Bull-BORA-hansgrohe er nog een extra kopman bij in 2026. Primoz Roglic heeft zijn zinnen gezet op twee grote rondes.

Met Primoz Roglic, Florian Lipowitz, Giulio Pellizzari, Aleksandr Vlasov en Daniel Martinez had Red Bull-BORA-hansgrohe al heel wat renners die een klassement kunnen rijden in hun ploeg dit jaar.

Daar komt Remco Evenepoel in 2026 nog bij en dat lijkt slecht nieuws voor de anderen. Vooral Roglic, die dit jaar kopman was in de Giro en de Tour, lijkt te moeten inbinden. Al wil de Sloveen daar niets van weten.

Roglic wil de Tour en de Vuelta rijden

Hij wil volgend jaar dan ook twee grote rondes rijden. "Het zou geweldig zijn om aan de start van de Vuelta te staan. Als ik ervoor kon kiezen om de Vuelta voor een vijfde keer te winnen, ja, dan zou ik dat doen", zegt Roglic bij Marca.

Roglic is samen met Roberto Heras recordhouder met vier eindzeges in de Vuelta. De Tour winnen zal Roglic wellicht niet meer doen, maar de Sloveen wil net als dit jaar wel graag opnieuw aan de start staan.

"De Tour is natuurlijk dé Tour. Elke wielrenner wil erbij zijn, wil de Tour rijden. Het is de belangrijkste wielerwedstrijd van het jaar, dus ja, het zou geweldig zijn om erbij te zijn", zegt Roglic duidelijk.