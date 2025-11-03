Concurrent voor Merlier en Magnier? Nieuwe sprinter Soudal Quick-Step zegt waar het op staat

Soudal Quick-Step had met Tim Merlier en Paul Magnier al twee topsprinters in zijn ploeg dit jaar. Met Alberto Dainese komt er volgend seizoen nog een sprinter bij.

Met 19 overwinningen van Paul Magnier en 16 overwinningen van Tim Merlier zorgden de twee sprinters voor bijna 65% van de overwinningen van Soudal Quick-Step dit seizoen.

Toch haalde Jurgen Foré met Alberto Dainese, die overkomt van Tudor, nog een extra sprinter in huis voor volgend seizoen. Hoe kijkt de Italiaan naar de concurrentie en samenwerking met Merlier en Magnier?

"Het is spannend om met renners van dat kaliber in dezelfde ploeg te rijden. Zij zijn momenteel de beste sprinters ter wereld. Als ik samen met hen aan de start sta, dan zal ik klaarstaan om hen te helpen", zegt Dainese bij Bici.pro.

Debuut van Dainese bij Soudal Quick-Step in Australië

"En als ik voor eigen rekening mag rijden, streef ik ernaar om te presteren. In dit team draait alles om winnen." Dainese weet ook al waar hij zijn debuut zal maken voor Soudal Quick-Step.





"Ik start in Australië, in de Tour Down Under. Ze vroegen wat ik ervan zou vinden om daarheen te gaan en ik zei: ik wilde net hetzelfde vragen. Ik ben blij dat ik meteen kan beginnen", besluit de Italiaan nog.