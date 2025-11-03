"Dát is het belangrijkste": Roglic zegt wat transfer van Evenepoel echt zal betekenen

Met Remco Evenepoel, Primoz Roglic en Florian Lipowitz zal Red Bull-BORA-hansgrohe in 2026 meerdere kopmannen hebben voor de grote rondes. Roglic ziet dat eerder als een kans dan een probleem.

Twee jaar geleden werd Primoz Roglic als absolute kopman binnengehaald bij Red Bull-BORA-hansgrohe. De Sloveen won vorig jaar de Giro, maar in de Tour kon Roglic zijn ploeg geen successen bezorgen.

Lipowitz bezorgde Red Bull-BORA-hansgrohe dit jaar een podiumplaats in de Tour. Evenepoel deed vorig jaar hetzelfde en maakt ook de overstap naar de Duitse ploeg. Hoe ziet Roglic die samenwerking verlopen?

"De uitdaging zit hem niet zozeer in hoe we samenwerken, maar eerder in hoe we een grote ronde kunnen winnen. Dát is de belangrijkste vraag", zegt Roglic bij La Dernière Heure. "Door de stappen die UAE zet, moeten we vooral nadenken over hoe we hen kunnen kloppen."

Wat kan Evenepoel leren van Roglic?

Roglic wil ook zijn ervaring delen met Evenepoel. "Ik ben van nature nogal op mezelf, maar ik geloof dat het, gezien mijn positie en mijn achtergrond, mijn taak is om ook naast de fiets mijn verantwoordelijkheid te nemen."





"Ik ben dan misschien niet de meest spraakzame, ik geef vaak de voorkeur aan daden boven woorden", zegt Roglic. "Sommige renners observeren hoe ik functioneer en raken er soms door geïnspireerd, terwijl anderen er misschien niet op letten."