Cadeautjestijd: met deze geschenken voor zijn ploegmaten pakt Tadej Pogacar uit

Tadej Pogacar staat niet alleen bekend om zijn prestaties op de fiets, maar ook om zijn appreciatie voor zijn ploeggenoten. Na afloop van de Tour de France blijkt hij meer dan een winnaar: hij toont zich een genereuze teamleider.

Winstpremies delen

Volgens Tim Wellens is Pogacar bijzonder gul in het delen van de opbrengsten van zijn successen. “Het mooiste wat hij ons kan geven zijn natuurlijk de winstpremies, die gedeeld worden”, vertelt onze landgenoot in Het Laatste Nieuws.

Daarmee onderstreept hij het belang dat Pogacar hecht aan het collectieve karakter van de overwinning. Naast deze financiële verdeling kiest Pogacar ook voor persoonlijke attenties, waarmee hij zijn waardering uitdrukt.

Originele geschenken van Pogacar

Wellens vertelt dat Pogacar niet terugdeinst voor opvallende cadeaus. Zo schonk hij na een eerdere Tourzege aan elk lid van de Tour-ploeg een wel heel bijzonder cadeau. “Het jaar voor ik bij de ploeg kwam, gaf hij aan iedereen van de Tour-ploeg bijvoorbeeld een gele Vespa na zijn Tour-zege.”

Deze keuze illustreert de creatieve manier waarop Pogacar zijn dankbaarheid toont. Het gaat niet om standaardgeschenken, maar om opvallende en persoonlijke items. Ook Wellens zelf ontving na zijn komst bij de ploeg enkele geschenken.





“Ik heb ook een mooi horloge en een merkentas gekregen”, gaat onze landgenoot verder. Met die cadeaus bereikt Pogacar opvallend veel en dat zet zijn leiderschap binnen de ploeg van Team UAE nog meer in de verf.

Door zowel premies als persoonlijke cadeaus te voorzien, creëert hij een sfeer van erkenning binnen het team. Wellens klinkt overtuigd van Pogacars oprechte intenties. Zijn manier van omgaan met collega’s draagt bij aan het groepsgevoel en versterkt de onderlinge band.