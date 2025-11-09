🎥 Jonas Vingegaard komt met de schrik vrij en kan toch laatste keer zegevieren in 2025

Jonas Vingegaard heeft zijn seizoen afgesloten met een overwinning. In het Saitama Criterium in Japan was de Deen ondanks een val de beste.

Na de Tour de France worden vooral in België en Nederland traditioneel enkele criteriums georganiseerd, maar elk jaar komen er steeds minder toppers aan de start. In Azië is dat wel nog het geval.

Sinds enkele jaren organiseert ASO, de eigenaar van de Tour, na afloop van het wielerseizoen enkele criteriums in Azië. Vorige week won Jonathan Milan in Singapore nog zo'n criterium voor Jasper Philipsen.

Vingegaard valt, maar wint toch Saitama Criterium

Nu stond het criterium van Saitama in Japan op het programma. Tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard stond aan de start, op 16 kilometer van de streep kwam de Deen ten val, maar hij kon snel weer verder.

Op 10 kilometer van de streep versnelde Belgisch kampioen Tim Wellens, enkel Primoz Roglic, Jonas Abrahamsen en Vingegaard konden volgen. Op zo'n twee kilometer van het einde versnelde Vingegaard, enkel Roglic volgde.

De Sloveen moest het wiel lossen van zijn ex-ploegmaat en zo won Vingegaard het criterium in Japan. Het peloton haalde de achtervolgers nog bij, Jonathan Milan won het sprintje voor Kaden Groves voor plek twee.

