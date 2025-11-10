Bruyneel gelooft verhaal van Wellens over Pogacar: "Als je hem al niet kan verslaan als hij geblesseerd is..."

Tim Wellens heeft onlangs een vrij ongelooflijk verhaal over Tadej Pogacar gedeeld met de wereld. Pogacar zou in de loop van de Tour last gekregen hebben aan zijn knie, in die mate zelfs dat ze bij UAE vreesden voor een opgave.

In de podcast THEMOVE+ wordt bij Johan Bruyneel gepolst of hij dat geloofwaardig vindt. "Aanvankelijk heeft Tadej het wellicht enkel tussen zichzelf en de medische staf gehouden. Omdat je niet wil dat je ploegmaats, die zich elke dag voor jou moeten leegrijden en jou brengen waar je moet zijn, zich zorgen maken. Ik vind dat een geloofwaardig verhaal."

Bruyneel probeert het koersverloop uit de Tour terug voor de geest te halen. "Als je er achteraf op terugkijkt, houdt het wel steek. Het zou begonnen zijn na de Mont Ventoux en daar plaatste hij zijn laatste aanval. De Alpen kwamen na de Mont Ventoux. Hij versnelde daar nog een paar keer en kon Jonas Vingegaard niet lossen. Tadej is menselijk. Op een bepaald moment gaat er wel eens iets gebeuren."

Pogacar had minder energie op het einde van de Tour

Dat kan door een val zijn of door andere zaken. "Ze zitten altijd op de limiet, dan gaat je lichaam reageren. Kleine kwaaltjes zijn er altijd. Het is een mirakel als je nooit geblesseerd bent. De nieuwe informatie verklaart waarom hij conservatiever ging rijden. Je zag zijn energie en gedragswijze veranderen. We dachten dat hij de vele vragen beu was. Het inderdaad elke dag hetzelfde en dat wordt vervelend."

Nog irritanter wordt het als daar nog een blessure bovenop komt. "Als ik een klein pijntje heb, heeft dat een hele dag impact op mijn gemoed. Proficiat voor hoe hij er is mee omgegaan. Hij heeft er niet publiekelijk over gesproken. Hij kwam nooit in de problemen als Jonas Vingegaard aanviel. De conclusie is dat Pogacar ook fragiel kan zijn."





Goed of slecht nieuws voor concurrentie Pogacar?

Er is echter ook een andere manier om ernaar te kijken. "Het slechte nieuws voor al de rest: als je hem al niet kan verslaan als hij geblesseerd is, wat ga je dan doen als hij niet geblesseerd is?" Dan maken ze in principe nog minder kans om hem te kloppen.