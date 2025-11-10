Thijs Zonneveld door het dolle heen na het EK veldrijden: hij wijst naar Van der Poel en Van Aert als factoren

Thijs Zonneveld door het dolle heen na het EK veldrijden: hij wijst naar Van der Poel en Van Aert als factoren
Foto: © photonews

Vaak is het met hun aanwezigheid in de cross dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert de mensen blij maken. Dit keer was een groot kampioenschap misschien wel gebaat bij hun afwezigheid.

Afgelopen weekend heeft in Middelkerke het EK veldrijden plaatsgevonden. Van Aert en Van der Poel waren uiteraard niet van de partij, want zij zijn nog niet eens aan hun veldritseizoen begonnen. Het was dus aan anderen om voor de Europese titel te strijden. Dat heeft een ontzettend mooi spektakel opgeleverd in Middelkerke.

Dat is alvast de mening van Thijs Zonneveld. De Nederlander analyseert het EK veldrijden in de podcast In De Waaier. Hij heeft enorm genoten van de spanning op dit EK. Zonneveld vond het schitterend dat bij de heren elite in de laatste ronde nog pakweg acht crossers in aanmerking kwamen voor de overwinning. Twee favorieten zaten niet eens bij die acht.

Van der Poel twee klassen en Van Aert één klasse sterker

Michael Vanthourenhout en Joris Nieuwenhuis waren immers niet bij dat groepje. Zonneveld kent uiteraard ook wel de belangrijkste reden waarom het zo lang open bleef. "Er zijn natuurlijk kampioenschappen waarin Van der Poel meerijdt en die staat gewoon twee klassen boven de rest. Of Van Aert en Pidcock die meerijden, die allebei één klasse boven de rest staan."

Dat is inderdaad de andere kant van de medaille wat Van der Poel en Van Aert betreft. Als zij erbij zijn, lokken ze een pak volk en zorgen ze voor een ferme kwaliteitsinjectie. Zonder hen is er echter meer kans op een spannendere cross met veel kanshebbers. Al kan het tussen Van der Poel en Van Aert ook nog wel spannend zijn.

Toon Aerts klopt Thibau Nys in de sprint

Uiteindelijk kreeg dit EK Toon Aerts als winnaar, wat best verrassend was gezien het scenario. "In principe is Thibau Nys sneller, maar het was zo een kort sprintje. De hele wedstrijd was Aerts heel goed. Het kwam in de slotfase perfect uit voor hem."

