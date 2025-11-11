De trifecta of de Tour? Jonas Vingegaard zit met iets verrassends in zijn gedachten

De trifecta of de Tour? Jonas Vingegaard zit met iets verrassends in zijn gedachten

Wat Jonas Vingegaard echt nog wil bereiken, is best wel verrassend. Iedereen denkt dat de Tour het hoogste op zijn verlanglijstje staat, maar dat klopt niet helemaal.

Na zijn Tourzeges in 2022 en 2023 leek Jonas Vingegaard op weg naar een schitterende reeks overwinningen in de Tour de France-geschiedenis. Hij had tenslotte beide keren zijn grote rivaal Tadej Pogacar kunnen kloppen. Die is inmiddels nog een tand hoger geschakeld: in de laatste twee edities moest Vingegaard voor hem de duimen leggen.

Dan zou je denken dat een derde Tourzege helemaal bovenaan de verlanglijst van Vingegaard staat. Dat blijkt dus niet zo te zijn. In een interview in La Dernière Heure krijgt de Deen een dilemma voorgelegd: in 2026 de Tour de France winnen, of de Giro winnen en zo de trifecta vervolledigen? Vingegaard won immers al de Tour en de Vuelta.

Vingegaard komt verrassend uit de hoek

Als hij dan ook nog de Giro zou winnen, dan zou Vingegaard de drie grote ronden allemaal op zijn naam geschreven hebben. "Dan wil ik liever alle drie de grote ronden. Ik win in 2026 liever de Giro dan de Tour de France", komt Vingegaard verrassend uit de hoek. De drang om geschiedenis te schrijven, is dus toch wel aanwezig.

Misschien zou dat door zijn uitstraling niet altijd verwacht worden bij Vingegaard, maar het is nu eenmaal wat bijna alle groten drijft. Dat blijkt bij Vingegaard dus niet anders te zijn. Ondanks zijn uitspraak over de Giro geeft Vingegaard wel toe dat de Tour 'het grootste doel' blijft. Commercieel zou het ook moeilijk zijn die links te laten liggen.

Tour de France blijft belangrijk

Het is dus moeilijk wat we kunnen denken over zijn uitspraak dat hij de Giro wil winnen, aangezien de Tour ook zo belangrijk blijft. "'De vraag is of we ze kunnen combineren", sluit hij de optie niet uit om ze allebei op zijn kalender te zetten. Tadej Pogacar deed hem dit al voor in 2024.

Jonas Vingegaard Rasmussen

