Joris Nieuwenhuis kampt in Niel met hetzelfde probleem als op EK: "Moet ik laten nakijken"

Joris Nieuwenhuis heeft zijn mindere prestatie op het EK niet kunnen rechtzetten in Niel. De Nederlander moest tevreden zijn met de achtste plaats.

Van het Europees kampioenschap in Middelkerke had Joris Nieuwenhuis een groot doel gemaakt, maar de Nederlander zakte al snel weg en werd uiteindelijk pas vijftiende op bijna twee minuten van Toon Aerts.

Twee dagen later in Niel kreeg Nieuwenhuis een herkansing. De Nederlander was ook goed van start gegaan, maar verdween daarna vooraan. "Ik zat goed in het wiel bij die mannen, maar toen vloog mijn ketting eraf", zei Nieuwenhuis achteraf bij In de Leiderstrui.

Door dat probleem met zijn ketting verloor Nieuwenhuis bijzonder veel tijd en hij kwam ook nog eens ten val doordat hij te snel wilde terugkeren. Het was een best harde val, waar Nieuwenhuis even van moest bekomen.

Nieuwenhuis heeft last met ademhaling

De twee laatste rondes kwam de Nederlander er nog wel wat door, maar uiteindelijk moest hij tevreden zijn met een achtste plaats op exact een minuut van winnaar Sweeck. In de Superprestige is hij nu vierde.

Op het EK kampte Nieuwenhuis met problemen met zijn ademhaling, die zijn nog niet helemaal van de baan. "Mwah, iets beter, maar nog niet top. Ik had gehoopt dat het gewoon goed was, maar ik moet het even na laten kijken."