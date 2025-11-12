Mag Toon Aerts naar de Tour? Broer Thijs doet opvallende onthulling

Toon Aerts mocht zichzelf dit jaar ontdekken op de weg bij Lotto. En hij stond deze zomer ook dicht bij een selectie voor de Tour de France.

Door een samenwerking tussen Lotto en veldritteam Deschacht-Hens kon Toon Aerts een uitgebreider wegprogramma afwerken. In totaal reed Aerts dit seizoen 32 koersdagen op de weg, vorig seizoen waren dat er slechts 17.

Aerts kon bij Lotto ook rittenkoersen van een hoger niveau rijden zoals de Tour of Norway, de Baloise Belgium Tour, de Tour de Wallonie, de Renewi Tour en de Tour of Britain. En daarin nestelde hij zich soms ook in de top tien van een etappe.

Bijna een selectie voor de Tour voor Toon Aerts

Er ging een nieuwe wereld open voor Aerts, ook al stond hij er een paar jaar geleden nog sceptisch tegenover. "Toen ik met de Wanty-ploeg op de weg ging koersen, lachte Toon daar destijds mee", zegt zijn broer Thijs Aerts bij Sporza.

Toon Aerts moest zijn broer echter gelijk geven en amuseerde zich op de weg. Deze zomer was er zelfs een kleine kans dat Aerts naar de Tour mocht, maar uiteindelijk viel hij naast de selectie.





"Er is inderdaad sprake van geweest en hij ging dat heel graag gedaan hebben. Maar misschien komt het er nog van. Hij droomt ervan om het voorjaar en een grote ronde te rijden", stelt Thijs Aerts nog.