"Stel me daar vragen bij": Bart Wellens zag opvallend EK van ploegmaats Nys en Ronhaar

Thibau Nys moest op het EK in Middelkerke tevreden zijn met de zilveren medaille. Bart Wellens zag dat vooral zijn Nederlandse ploegmaat Pim Ronhaar het hem moeilijk maakte.

Voor het EK veldrijden waren er twijfels over Thibau Nys, maar de uittredende Europese kampioen reed wel de hele cross vooraan. Uiteindelijk zou hij tevreden moeten zijn met zilver, Nys verloor de sprint van Toon Aerts.

Ondanks die tweede plaats was Bart Wellens niet heel positief over wat Nys presteerde in het zand. "Je zou denken dat Thibau zijn angst voor het zand van zich heeft afgefietst, maar ik vond dat hij toch nog veel fouten maakte", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad.

Wellens over Ronhaar en Nys

Het viel Wellens ook op dat er bij de mannen veel meer als land werd gekoerst, in tegenstelling tot bij de vrouwen. Hij zag een gretige Nederlander Pim Ronhaar, die ook tegen zijn ploegmaat Thibau Nys koerste.

"Ik heb toch een paar moves gezien waarbij ik mezelf vragen stelde. Pim dwong Thibau uit zijn kot en dat kostte hem misschien wel de energie die Thibau nodig had in de spurt om Toon te kloppen", zegt Wellens.

Al vindt Wellens het wel knap dat iedereen voor zijn eigen land heeft gekoerst en Ronhaar had ook het volste recht om dat te doen. Want in het verleden werden de truien van de landen al eens snel vergeten.