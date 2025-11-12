Wint Evenepoel de Tour de France? "Dat speelt in zijn voordeel op Pogacar en Vingegaard"

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe wil Remco Evenepoel beter worden om de Tour te proberen winnen. Heeft de drievoudige wereldkampioen tijdrijden een voordeel op zijn concurrenten Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar?

Het doel van Remco Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe is om nog stappen vooruit te zetten en zijn droom najagen om de drie grote rondes te winnen. Met de Vuelta van 2022 heeft hij al één grote ronde op zak.

In de Giro van 2023 was Evenepoel met winst in de twee tijdritten en een voorsprong van 45 seconden op Geraint Thomas en Primoz Roglic na negen dagen ook goed bezig, maar Evenepoel testte toen positief op covid en moest opgeven.

Kan Evenepoel de Tour winnen?

In zijn eerste Tour werd Evenepoel vorig jaar derde, dit jaar moest hij opgeven. Telkens won Evenepoel wel een tijdrit, maar dicht bij de eindzege kwam hij nog niet. Toch gelooft wielerjournalist Shane Stokes van Velo dat Evenepoel ooit de Tour zal winnen.

Volgens Stokes heeft Evenepoel op dit moment nog een nadeel omdat hij de Tour nog aan het ontdekken is. Vingegaard reed al vijf keer de Tour, Pogacar zes keer. Al stonden zij wel altijd op het podium.





Voordelen voor Evenepoel op Pogacar en Vingegaard

"Pogacar is de koning, maar is intussen 27 jaar, twee jaar ouder dan zijn Belgische rivaal. Er wordt vaak gezegd in het wielrennen dat renners hun beste niveau bereiken op 27 of 28. Pogacar zit nu precies op dat punt", stelt Stokes. Vingegaard wordt in december 29 jaar. "Tijd speelt in het voordeel van Evenepoel."

"In de komende jaren zou er ook minstens één Tour moeten zijn die meer kansen biedt aan tijdrijders." Evenepoel kreeg nog geen Tour met veel vlakke tijdritkilometers waarin hij echt veel tijd kan nemen op zijn concurrenten.