Wint Evenepoel de Tour de France? "Dat speelt in zijn voordeel op Pogacar en Vingegaard"

Wint Evenepoel de Tour de France? "Dat speelt in zijn voordeel op Pogacar en Vingegaard"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe wil Remco Evenepoel beter worden om de Tour te proberen winnen. Heeft de drievoudige wereldkampioen tijdrijden een voordeel op zijn concurrenten Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar?

Het doel van Remco Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe is om nog stappen vooruit te zetten en zijn droom najagen om de drie grote rondes te winnen. Met de Vuelta van 2022 heeft hij al één grote ronde op zak. 

In de Giro van 2023 was Evenepoel met winst in de twee tijdritten en een voorsprong van 45 seconden op Geraint Thomas en Primoz Roglic na negen dagen ook goed bezig, maar Evenepoel testte toen positief op covid en moest opgeven. 

Kan Evenepoel de Tour winnen?

In zijn eerste Tour werd Evenepoel vorig jaar derde, dit jaar moest hij opgeven. Telkens won Evenepoel wel een tijdrit, maar dicht bij de eindzege kwam hij nog niet. Toch gelooft wielerjournalist Shane Stokes van Velo dat Evenepoel ooit de Tour zal winnen

Volgens Stokes heeft Evenepoel op dit moment nog een nadeel omdat hij de Tour nog aan het ontdekken is. Vingegaard reed al vijf keer de Tour, Pogacar zes keer. Al stonden zij wel altijd op het podium. 

Voordelen voor Evenepoel op Pogacar en Vingegaard

"Pogacar is de koning, maar is intussen 27 jaar, twee jaar ouder dan zijn Belgische rivaal. Er wordt vaak gezegd in het wielrennen dat renners hun beste niveau bereiken op 27 of 28. Pogacar zit nu precies op dat punt", stelt Stokes. Vingegaard wordt in december 29 jaar. "Tijd speelt in het voordeel van Evenepoel."

"In de komende jaren zou er ook minstens één Tour moeten zijn die meer kansen biedt aan tijdrijders." Evenepoel kreeg nog geen Tour met veel vlakke tijdritkilometers waarin hij echt veel tijd kan nemen op zijn concurrenten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel
Tadej Pogacar
Jonas Vingegaard Rasmussen

Meer nieuws

Uijtdebroeks wordt een concurrent: Vingegaard velt zijn oordeel over transfer

Uijtdebroeks wordt een concurrent: Vingegaard velt zijn oordeel over transfer

21:30
Vingegaard twijfelt en is ook heel helder over transfer van Evenepoel naar Red Bull

Vingegaard twijfelt en is ook heel helder over transfer van Evenepoel naar Red Bull

08:30
Had hij de juiste mentaliteit? Wellens doet boekje open over vertrekkende Ayuso

Had hij de juiste mentaliteit? Wellens doet boekje open over vertrekkende Ayuso

20:30
Mag Quinten Hermans crossen van Q36.5? Ploeg van Pidcock stelt belangrijke voorwaarde

Mag Quinten Hermans crossen van Q36.5? Ploeg van Pidcock stelt belangrijke voorwaarde

19:00
Een blik op de kalender: kans op terugkeer van Wout van Aert lijkt in deze cross groot Analyse

Een blik op de kalender: kans op terugkeer van Wout van Aert lijkt in deze cross groot

18:30
Terugkeer naar Rwanda? UCI en Afrikaans land broeden op ambitieus plan

Terugkeer naar Rwanda? UCI en Afrikaans land broeden op ambitieus plan

18:00
Veldrijden op de Winterspelen in 2030? Wintersportfederaties willen er niet van weten en uiten kritiek

Veldrijden op de Winterspelen in 2030? Wintersportfederaties willen er niet van weten en uiten kritiek

17:00
Wereldkampioenen houden druk af voor Zesdaagse van Gent en wijzen naar ander sterk duo

Wereldkampioenen houden druk af voor Zesdaagse van Gent en wijzen naar ander sterk duo

16:30
Europese titel ook dankzij Lotto: Toon Aerts onthult hoe hij met neus op de feiten werd gedrukt

Europese titel ook dankzij Lotto: Toon Aerts onthult hoe hij met neus op de feiten werd gedrukt

16:00
'Ellende blijft duren voor wereldkampioene Fem van Empel'

'Ellende blijft duren voor wereldkampioene Fem van Empel'

15:00
📷 Nederlandse revelaties versieren hun eerste contract bij ploeg in de WorldTour

📷 Nederlandse revelaties versieren hun eerste contract bij ploeg in de WorldTour

14:00
Mads Pedersen kraakt collega's helemaal af: "Vreselijk om te zien"

Mads Pedersen kraakt collega's helemaal af: "Vreselijk om te zien"

13:30
"Ga het voor eens en altijd duidelijk zeggen": Van Gucht zonneklaar over zijn rijverbod

"Ga het voor eens en altijd duidelijk zeggen": Van Gucht zonneklaar over zijn rijverbod

13:00
Laurens Sweeck veegt nu pas de nul weg, maar ploegleider ziet ander verhaal

Laurens Sweeck veegt nu pas de nul weg, maar ploegleider ziet ander verhaal

12:30
Mag Toon Aerts naar de Tour? Broer Thijs doet opvallende onthulling

Mag Toon Aerts naar de Tour? Broer Thijs doet opvallende onthulling

12:00
Nieuw parcours voor Gent-Wevelgem? Flanders Classics sluit één iets zeker uit

Nieuw parcours voor Gent-Wevelgem? Flanders Classics sluit één iets zeker uit

11:00
Joris Nieuwenhuis kampt in Niel met hetzelfde probleem als op EK: "Moet ik laten nakijken"

Joris Nieuwenhuis kampt in Niel met hetzelfde probleem als op EK: "Moet ik laten nakijken"

10:00
Aftellen maar! Op deze dag zal Remco Evenepoel al bijna zeker weten of hij naar de Tour of naar de Giro gaat

Aftellen maar! Op deze dag zal Remco Evenepoel al bijna zeker weten of hij naar de Tour of naar de Giro gaat

11/11
🎥 Dit is waarom Thibau Nys en co met 'er zijn geen excuses'-kousen reden op het EK veldrijden

🎥 Dit is waarom Thibau Nys en co met 'er zijn geen excuses'-kousen reden op het EK veldrijden

09:00
"Stel me daar vragen bij": Bart Wellens zag opvallend EK van ploegmaats Nys en Ronhaar

"Stel me daar vragen bij": Bart Wellens zag opvallend EK van ploegmaats Nys en Ronhaar

08:00
Toon Aerts komt met uitleg na twaalfde plaats in eerste cross als Europees kampioen

Toon Aerts komt met uitleg na twaalfde plaats in eerste cross als Europees kampioen

07:30
Red Bull en Specialized slaan handen in elkaar om met revolutionaire F1-aanpak Evenepoel nog beter te maken

Red Bull en Specialized slaan handen in elkaar om met revolutionaire F1-aanpak Evenepoel nog beter te maken

11/11
Bekende naam slaat alarm met het oog op de toekomst: "Het wielrennen is meer dan Pogacar of Evenepoel"

Bekende naam slaat alarm met het oog op de toekomst: "Het wielrennen is meer dan Pogacar of Evenepoel"

11/11
Kritische bemerkingen over Remco Evenepoel: "Niet zo dominant, terwijl hij dat wel zou moeten zijn?!"

Kritische bemerkingen over Remco Evenepoel: "Niet zo dominant, terwijl hij dat wel zou moeten zijn?!"

11/11
Weer meer vertrouwd met het veld? Van Aert onderstreept het met twee woorden die veel betekenen in Vlaanderen

Weer meer vertrouwd met het veld? Van Aert onderstreept het met twee woorden die veel betekenen in Vlaanderen

11/11
Ovett wil hem extra uitdaging aansmeren, Van der Poel reageert gevat: "Moet die van Average Rob nog doen"

Ovett wil hem extra uitdaging aansmeren, Van der Poel reageert gevat: "Moet die van Average Rob nog doen"

11/11
Een prikje richting Visma? Nieuwe sterke man bij Movistar geeft zijn eerste oordeel over Cian Uijtdebroeks

Een prikje richting Visma? Nieuwe sterke man bij Movistar geeft zijn eerste oordeel over Cian Uijtdebroeks

11/11
De trifecta of de Tour? Jonas Vingegaard zit met iets verrassends in zijn gedachten

De trifecta of de Tour? Jonas Vingegaard zit met iets verrassends in zijn gedachten

11/11
Van der Poel of Pogacar beter op kasseien? Benji Naesen heeft overtuigingskracht nodig om zijn gelijk te halen

Van der Poel of Pogacar beter op kasseien? Benji Naesen heeft overtuigingskracht nodig om zijn gelijk te halen

11/11
Verrassende Visma-aanwinst heeft het nu wel door: "Er is mij verteld dat ik de laatste man voor Van Aert ben"

Verrassende Visma-aanwinst heeft het nu wel door: "Er is mij verteld dat ik de laatste man voor Van Aert ben"

11/11
"Kritiek op Van der Poel verkeerd, gelijk over Evenepoel": reacties op Roger De Vlaeminck stromen binnen

"Kritiek op Van der Poel verkeerd, gelijk over Evenepoel": reacties op Roger De Vlaeminck stromen binnen

11/11
Van Aert speelde al open kaart over vrees op gloriedag en nu nog meer bekend: "Wout zei het paar dagen later"

Van Aert speelde al open kaart over vrees op gloriedag en nu nog meer bekend: "Wout zei het paar dagen later"

11/11
Bruyneel gooit er onpopulaire mening over geld tegenaan en zegt waarom wegwielrennen de cross achterna moet

Bruyneel gooit er onpopulaire mening over geld tegenaan en zegt waarom wegwielrennen de cross achterna moet

11/11
Die muur is plots veel meer waard: Wout van Aert laat zich niet voor het eerst opmerken bij To Walk Again

Die muur is plots veel meer waard: Wout van Aert laat zich niet voor het eerst opmerken bij To Walk Again

11/11
'Belgische renner speelde door fusie zijn plek kwijt, maar wordt nu de nieuwe ploegmaat van Remco Evenepoel'

'Belgische renner speelde door fusie zijn plek kwijt, maar wordt nu de nieuwe ploegmaat van Remco Evenepoel'

11/11
Krijgen we binnenkort meer te horen over de werken van Wout van Aert tijdens de Giro? Het zou goed kunnen

Krijgen we binnenkort meer te horen over de werken van Wout van Aert tijdens de Giro? Het zou goed kunnen

11/11

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Toon Aerts Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Rasmussen Laurens Sweeck Michael Vanthourenhout Johan Bruyneel Tim Wellens Niels Vandeputte Sven Nys Pim Ronhaar Cian Uijtdebroeks Simon Yates Bart Wellens Jean-Rene Bernaudeau Thibau Nys Thijs Zonneveld Joris Nieuwenhuis

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved