Leven van Belgisch kampioene Justine Ghekiere veranderde totaal: "Dat mis ik het meest"

Het leven van Belgisch kampioene Justine Ghekiere zag er enkele jaren geleden nog helemaal anders uit. De 29-jarige West-Vlaamse vindt vooral het mentale aspect belangrijk om het plezier te behouden op de fiets.

Tijdens corona nam Justine Ghekiere, die toen nog personal coach was, deel aan een online wedstrijd waarin ze zoveel mogelijk kilometers per week moest rijden. Die wedstrijd won ze en de prijs, een inspanningstest bij Energy Lab, veranderde haar leven.

In 2024 brak Ghekiere helemaal door met ritwinst in de Giro en de Tour, dit jaar werd ze Belgisch kampioen op de weg. Voor Ghekiere is er veel veranderd, haar leven ziet er dan ook helemaal anders uit dan enkele jaren geleden.

Ghekiere wil plezier behouden op de fiets

"Het sociale mis ik soms het meest. Ik zit vaak weken in het buitenland, alleen. Maar als ik weet wat ik daarmee bereik, doe ik het met veel plezier", zegt Ghekiere bij De Krant van West-Vlaanderen.

Ghekiere probeert dan ook de balans te zoeken door zichzelf een 80-20-regel te gunnen. Alles perfect doen, zou voor haar niet lukken. Soms moet ze haar eigen zin doen om plezier te blijven hebben op de fiets.

En dat behouden van plezier wil ze ook meegeven aan jonge rensters. "Soms zie ik jonge rensters die te veel willen doen en dan denk ik: je gaat dat niet volhouden. Je hoeft niet alles meteen goed te doen. Stap voor stap beter worden, dát is de kunst."