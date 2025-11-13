Na zijn mislukte EK: Jonas Vingegaard is helder over zijn toekomst als eendagsrenner

Jonas Vingegaard waagde zich dit jaar aan het EK wielrennen, maar dat werd geen succes. Zal de Deen in de toekomst nog eendagskoersen rijden?

Het WK in Rwanda liet Jonas Vingegaard aan zich voorbij gaan, maar de Deen tekende wel present op het EK in Frankrijk. Sinds begin 2023 pas de tweede eendagskoers, na de Clasica San Sebastian vorig jaar, die de Deen reed.

Net als in San Sebastian moest Vingegaard al vroeg opgeven op het EK, nu geeft de Deen toe dat hij niet goed genoeg was. "Achteraf gezien was ik te moe", zegt Vingegaard bij La Dernière Heure.

Vingegaard had zo'n drie weken voor het EK de Vuelta gewonnen en moest daar zo'n twee weken van herstellen. De Deen had dan ook geen goede voorbereiding op het EK, goed presteren was dus vooraf al uitgesloten.

Gaat Vingegaard nog eendagskoersen rijden?

Van de laatste vijf eendagswedstrijden die Vingegaard reed, haalde hij vier keer de finish niet. "Maar dat betekent niet dat ik nooit meer eendagskoersen zal rijden. Als het past in mijn programma, denk ik er zeker aan."

Vingegaard blijft er wel van overtuigd dat rittenkoersen beter bij hem passen en zal zich daarop ook blijven focussen. "Maar als ik één eendagskoers mocht winnen, kies ik het wereldkampioenschap", stelt de Deen nog. Bij de profs reed Vingegaard nog nooit het WK.