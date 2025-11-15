Bijna 2 miljoen euro: Gemeenteraad niet blij met naamswijziging van Gent-Wevelgem

De gemeenteraad van Wevelgem boog zich over de nieuwe naam van de wielerklassieker Gent-Wevelgem. Het contract met organisator Flanders Classics en de financiële impact zorgden voor discussie.

Financiële afspraken en voorwaarden

Het bestuur van Wevelgem bereikte een akkoord met Flanders Classics over de toekomst van de koers. Tot 2031 blijft de aankomst behouden in de Vanackerestraat. Voor de periode 2026 tot en met 2031 betaalt de gemeente in totaal 1.920.000 euro. Voor de eerste twee edities bedraagt de bijdrage 310.000 euro, waarna telkens een verhoging van 10.000 euro volgt. Daarbij is vastgelegd dat de naam Wevelgem in de titel blijft en dat de deelgemeenten worden aangedaan.

De bekendmaking dat Middelkerke de komende tien jaar de start zal verzorgen, ging gepaard met een wijziging van de officiële benaming. Het evenement zal voortaan In Flanders Fields, from Middelkerke to Wevelgem heten. De startplaats verandert, maar de aankomst blijft behouden.

Kritiek

In de gemeenteraad uitte Dennis Bels (Vlaams Belang) zijn bezorgdheid over de verminderde zichtbaarheid van Wevelgem. “In de feitelijke verslaggeving zullen ze spreken van In Flanders Fields. Wevelgem wordt sowieso minder vermeld”, citeert Het Belang van Limburg hem. Daarmee benadrukte hij dat de subtitel de gemeente naar de achtergrond dreigt te duwen.

Filip Daem (N-VA) beklemtoonde de hoge kostprijs van de overeenkomst. “We betalen bijna twee miljoen euro voor de komende jaren. Dat is bijzonder veel voor nul stadsmarketing. Het aanhangsel – en dus Wevelgem – zal verdwijnen.”

Reactie van burgemeester

Burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) probeerde de gemoederen te bedaren. “Niet dat ik het leuk vind, maar ik denk dat Gent-Wevelgem zal blijven bestaan”, klinkt het. Hij wees erop dat de naam van de aankomstplaats voor de renners bepalend blijft. “De winnaar zal na de koers niet zeggen dat hij In Flanders Fields won, wel dat hij in Wevelgem won.”