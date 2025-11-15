"Het raakt me diep": Jasper Philipsen reageert op overlijden van Glenn Loenders (28)

In Pelt is donderdag triatleet Glenn Loenders (28) onverwacht overleden tijdens een looptraining. Generatiegenoot Jasper Philipsen reageerde aangeslagen op het nieuws.

Loopbaan en prestaties

Glenn Loenders maakte in zijn jeugd indruk als wielrenner en behoorde tot een sterke lichting Limburgse talenten, met onder meer Jasper Philipsen en Robbe Ghys. Zijn specialiteit lag in het tijdrijden. In 2015 behaalde hij een tweede plaats op het Belgisch kampioenschap tijdrijden na Jasper Philipsen, een van de hoogtepunten in zijn sportieve carrière.

Ondanks zijn talent werd een doorbraak bij de profs verhinderd door gezondheidsproblemen, waaronder hartklachten. Toch bleef hij actief in de sport en vond hij een nieuwe uitdaging in de triatlon. De afgelopen jaren werkte hij intensief aan zijn prestaties en bereidde hij zich voor op een nieuw seizoen.

Reactie van Jasper Philipsen

Het overlijden van Loenders beroert de sportwereld in Limburg. Jasper Philipsen reageerde aangeslagen. “Het nieuws van zijn overlijden raakt me diep. We komen uit dezelfde streek en hebben in onze jeugdperiode nog samen bij de nationale ploeg gereden”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Philipsen benadrukte dat de band tussen sporters uit dezelfde generatie sterk blijft, ook al is er niet altijd dagelijks contact. “Ook al kenden we elkaar niet door en door, als een collega-topsporter zomaar uit het leven wordt gerukt, doet dat iets met een mens.”

Philipsen sprak ook over de kwaliteiten van Loenders. “Glenn was een groot talent, die zijn weg vond naar het triatlon. Het is onwezenlijk dat dit gebeurt met zo’n jong iemand.” Zijn woorden onderstrepen de impact van het verlies op de sportgemeenschap. Hij besloot met een boodschap van steun aan de nabestaanden, de familie, vrienden en iedereen die hem van dichtbij kende. “Ik wens hen veel sterkte in deze bijzonder moeilijke periode”, besluit Philipsen.