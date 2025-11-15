Thibau Nys legt een eerlijke bekentenis af over pijnlijk moment in zijn carrière

Het is toch wel best een pijnlijk moment geweest voor Thibau Nys en zo heeft hij er in zijn carrière nog niet al te veel meegemaakt. Het was echt wel een bittere pil dat hij vorige week zijn Europese titel moest afstaan.

Thibau Nys is immers wel het type renner dat heel veel voldoening haalt uit het kunnen rijden met een speciale trui. Dat kan hij nu overigens nog steeds doen, want hij is nog altijd Belgisch kampioen veldrijden. Hij was het uiteraard een heel jaar lang al gewoon om in de trui van Europees kampioen te kunnen rondrijden en dat kan nu niet meer.

Op zich vindt hij het wel fijn om de tricolore te kunnen aantrekken. Dat heeft Nys voorafgaand aan de cross in Merksplas gezegd aan VTM NIEUWS. "Het is echt geleden van bij de nieuwelingen dat ik daar nog mee heb kunnen crossen. Als junior ben ik ook Belgisch kampioen geweest, maar droeg ik ook die Europese trui. Ik ben benieuwd hoe dat gaat aanvoelen."

Nys moet EK-ontgoocheling nog doorspoelen

Thibau Nys geeft aan dat hij de tricolore deze week al met trots gedragen heeft op training. "Ik had natuurlijk graag de Europese trui gehouden", voegt hij eraan toe. Het is best wel veelzeggend dat hij ook deze woorden uitspreekt. Is de EK-ontgoocheling dan nog niet verwerkt? "Nog niet helemaal. Eén of twee overwinningen dit weekend zou dat wel goedmaken."

Zijn tweede plek op het EK heeft dus wel nog eens door het hoofd gespookt. "Ik heb er nog wel een paar keer aan gedacht." Er zit echter niets anders op dan weer in het heden te leven, met Merksplas en Hamme op het programma. "Ik ga proberen om twee keer mee te doen voor de overwinning en toch een beetje het vorige weekend te kunnen doorspoelen."

Thibau Nys heeft twee kansen dit weekend

Thibau Nys wil het niet over een revanche hebben, maar het is duidelijk dat het EK toch nog wat op de maag ligt. In een 'dubbel' crossweekend zijn er dus twee kansen om zijn gram te halen en dat moet volgens hem op conditioneel vlak wel te verteren zijn.